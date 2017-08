Ročná Ellie sa nakazila na dovolenke v Egypte: Slová odborníka rodičov nepotešia!

Malá Ellie (1) vážne ochorela počas dovolenky v egyptskom letovisku Marsa Alam. Keďže infekčné ochorenie rapídne postupovalo, zdravotný stav dievčatka sa zhoršoval a v egyptskej nemocnici nedokázali diagnostikovať ochorenie, dieťa potrebovalo okamžitý transport na Slovensko. Pre Plus JEDEN DEŇ to potvrdil hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík.

Poisťovňa rodiny, ktorá bola na dovolenke cez českú cestovnú kanceláriu, vedela zabezpečiť prevoz až v nedeľu večer. Do veci sa zapojilo naše veľvyslanectvo a rezort vnútra poslal po malú Ellie okamžite vládny špeciál so špeciálnym vybavením. „Do egyptskej Hurghady, kam medzitým malú pacientku previezli, letel Fokker 100 s medicínskym vybavením a tímom lekárov z Nemocnice sv. Michala v Bratislave,“ informoval rezort vnútra.

Vládny špeciál priviezol Ellie do Bratislavy v sobotu doobeda. Dievčatko malo po celom telíčku pľuzgiere a chrasty. „Všetci štyria členovia rodiny boli z letiska prevezení dvomi sanitkami do nemocnice na Kramároch,“ povedal hovorca záchranárov Boris Chmel. Vyšetrili ich na Klinike infektológie a geografickej medicíny. Otca a staršiu sestru z nemocnice prepustili domov, mama zostala s Ellie na Kramároch.

Výsledky klinických vyšetrení ukázali, že by nemalo ísť o cudzokrajnú chorobu. U matky nákazu nenašli. Potvrdila to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. „Malá pacientka je v stabilizovanom stave a naďalej pokračuje antibiotická liečba,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ Eliášová v nedeľu. Podľa našich informácií 24 hodín po nasadení liečby sa stav malej Ellie začal pomaly zlepšovať.

Do troch rokov trópy zvážte!

Hlavný hygienik SR odporúča rodičom detí do troch rokov, aby ich do tropických krajín radšej nebrali. Ak predsa, treba sa poradiť sa s detským lekárom, ktorý pozná riziká danej krajiny aj potrebu očkovania.

Poznačte si toto číslo

Máte na dovolenke v cudzine problémy? Slovákom je 24 hodín denne k dispozícii núdzová linka na ministerstve zahraničných vecí. Jej číslo sa oplatí uložiť si do mobilu: +421 2 5978 5978

Strašná tragédia českej turistky

Tragicky sa skončila dovolenka v Egypte pre Češku Lenku († 36). Tá sa 14. júla stala obeťou teroristického útoku v Hurghade. Egyptský islamista tam nožom zaútočil na turistky, dve zabil a ďalšie zranil. Lenka utrpela šesť bodných a rezných rán, ale spočiatku bola v dobrom stave a pripravoval sa jej prevoz do vlasti. Náhle sa však jej stav zhoršil a začali jej zlyhávať orgány a minulú stredu umrela. Dôvodom náhleho kolapsu mohla byť infekcia.

