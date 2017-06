Šéf slovenských poľovníkov Imrich Šuba: Vie, čo treba robiť s medveďmi

Aký je váš dnešný názor na odstrel medvedice?

Celé to bolo zle. Už len to, ako jej odobrali mláďatá, muselo zatriasť každým, kto má normálne cítenie. Mal som zahltenú e-mailovú schránku, lebo každý laik si myslí, že to urobili a riešili poľovníci, keďže sa to týka medveďa. S týmto však nemáme nič spoločné.

Ako by ste prípad riešili vy?

Riešil by som príčiny a nečakal na následky. Lebo ten následok môže byť len takýto. Alebo ešte horší.

V čom mohol byť horší?

Ako príklad uvediem to, čo sa stalo pánovi Gejdošovi pred ôsmimi rokmi. Pán Gejdoš bol lesník a aj poľovník. Keď bol v teréne, napadol ho medveď. Mal veľmi doráňanú tvár a dva roky sa nevedel domôcť poistenia. Štát mu napokon vyplatil bolestné. Určitými radikálnymi skupinami bol však obviňovaný, že ako mohol vôbec vziať také peniaze. Pritom to bol len zlomok toho, čo išlo na špeciálne kontajnery.

Ľudia sú zo zásahu takí znechutení, že už sa vyhrážali aj starostovi obce...

Ten však potreboval vyriešiť, aby neboli ohrození ľudia v jeho obci. To je úplne prirodzené. Nechcel riskovať životy. V médiách som zachytil, ako starosta povedal, že keby sa to riešilo pred mesiacom, prípad by sa neodohral. Medveď je šelma.

Nie je však vina najmä u ľudí? Medveďom odoberáme z ich prirodzeného prostredia, rozširujeme turistické chodníky.

Musíme si povedať, čo je únosný stav medveďov. V roku 1920 sa medvede chránili, lebo boli na pokraji vyhynutia. Ochrana však už dosiahla svoju úroveň. Je jasné, že turistika ich vyrušuje. Ale oni sa nebudú pohybovať na turistickom chodníku alebo blízko ľudských zariadení, ak ich nebude príliš veľa.

Aký počet medveďov na Slovensku je teda podľa vás únosný?

Situácia je absolútnym zlyhaním ministerstva životného prostredia. Dodnes totiž nikto nepovedal presné číslo. Ak sa o tom bavíme, možno vyprovokujeme aj štátne orgány. Aby konečne povedali, čo je únosný stav pre Slovensko. Stav, ktorý zaručí, aby populácia medveďov zostala natrvalo v slovenskej prírode, pritom nebudú nikoho ohrozovať, nebudú sa vytvárať zvýšené náklady na štátny rozpočet a na to, aby sme riešili nejaké kontajnery alebo zásahové tímy. Lebo tieto všetky riešenia, ako sami vidíte, zlyhali.

Je možné, že Ingrid utekala z lesa, lebo sa bála o svojich potomkov?

Áno, mohla tam hľadať útočisko, vedela, že jej nikto neublíži. Iróniou je, že prišiel zásahový tím a ten jej ublížil. Práve tí, ktorí ju mali chrániť. Musíme sa jednoducho naučiť žiť so šelmami. Rizikom pre nás však je, ak ju to naučila jej matka. Ak chceme mať priestor v prírode a zároveň ho neodoberať šelmám, musíme si stanoviť pravidlá hry.

A ako by mali vyzerať?

V prvom rade by sme si mali stanoviť nejaké číslo, ktoré by sme mali udržiavať. Ak to bude regulované vieme, že medvede človeka ohrozovať nebudú. Budú sa báť, budú mať však vlastné teritórium v zákutiach lesa s dostupnou lesnou potravou.

Aký osud čaká medvieďatá po odobratí od matky? Mali by so ňou predsa stráviť dva až tri roky.

Keď tie mláďatá vypustia do prírody v Maďarsku, budú sa tam potulovať bezprizorne lebo nemajú skúsenosti, ktoré by pri matke získali. Môže ich zabiť nejaký starší medveď. Môže sa vytvoriť nejaký model, ale to by stálo obrovské peniaze aj úsilie. Sú to siroty. Ak sa spýtame niektorých krajín, čo kedysi medveďa mali a už nemajú, či ich od nás nechcú, bodaj by povedali áno.

Odpovede sú však negatívne. Nemusíme ich zastreliť, môžeme ich odchytiť a darovať. Medvede boli kedysi napríklad v Anglicku. Oni ich však nechcú. Takto napríklad dopadol v 90. rokoch projekt s rysmi. Asi desať sme ich darovali Rakúsku. Lenže rysy prirodzene začali loviť a zrazu zistili, že to nebude až také jednoduché.

Čo s nimi Rakúšania urobili?

Vystrieľali. Pre mňa je takýto postup veľmi zvláštny. Aj teraz v Európskej únií.

O medveďoch v obývaných častiach však počúvame stále častejšie. Prečo?

Je to prirodzené, lebo je to veľká šelma. Turisti dokonca medvede provokujú.

Tak to bolo aj v prípade Ingrid. Fotili ju pri ceste, dokonca neváhali použiť blesk a boli úplne blízko. Ona však bola pokojná a plachá, čo bolo nezvyčajné, ako by ste opísali obvyklé správanie medvedice s mláďatami.

V tomto prípade je riziko vždy najvyššie. Ale synatropné, teda kontajnerové medvede, do určitej miery ľudí trpia. V Tatrách som počul o prípadoch, keď ľudia lákali medvede klobásou. Ja sám som mal jedného známeho, bol to učiteľ, ktorý bol na Popradskom plese na výlete s deťmi. A on tam dával medveďovi klobásu každý večer. A potom, keď mu ju jeden večer nedal, medveď sa nahneval a buchol ho labou po ruke. Mali by sme ich pozorovať len v zoologickej záhrade, nikdy to nebude prítulné zvieratko, ktoré môžeme len tak hladkať v prírode.

V Rusku však boli prípady, keď ľudia mali medvede ako domáce zvieratá. Ako je toto možné?

Medveď je zviera, ktoré sa v mnohom podobá človeku. Stavbou tela, osvalením, dĺžkou gravidity... Je to jednoducho múdry tvor a ak ho učíte odmalička, mnohému sa priučí. Stačí sa pozrieť na medvede v cirkuse. V zoologickej ich však nechcú.

Synatropné alebo ľudovo povedané, kontajnerové medvede, si teda svojim správaním a potulovaním sa v blízkosti človeka sami vypíšu rozsudok smrti?

Namiesto toho, aby sme tie jedince odlovili preventívne a mali tým z toho sami úžitok, tak ich takýmto spôsobom zabijeme pri kontajneroch. Zdá sa to kruté? Ja si myslím, že je to podstatne krutejšie, ako keď medveďovi takto vezmú prírastok. Treba to regulovať. Vyhneme sa tým týmto problémom, navyše, medvedie mäso je kulinárska špecialita.

Príbeh medvedice Ingrid je pre verejnosť veľmi silným.

Tento príbeh sme si vytvorili my sami, neriešime jeho príčinu. Keď som sa pozrel na fotografiu tých medvieďat, jednoducho mi to trhá srdce.

Ako vy vnímate tento prípad?

Ťažko ho predýchavam. Aj tú naivitu ľudí. Aj mne osobne písali, že som vrah. Prišlo mi minimálne 30 e-mailov ohľadom tohto prípadu. My sme to však chceli riešiť. Dávali sme návrhy.

Aké?

Jeden je lov. Samozrejme pod záštitou organizácie. Zoologické záhrady sú preplnené a podobné prípady, ako bol tento, ešte len prídu.

Kedysi medvede na Slovensku tiež takmer vyhynuli. Koľko ich tu bolo?

Približne 20 medveďov.

A ako to vyzerá s populáciou v poslednom období?

Je premnožená. Máme tu takmer 1300 medveďov. Mladé sú vytláčané starými, ktoré majú svoje teritórium. Na Slovensku je podľa približne 1258 medveďov a ideálny stav by bol 500 jedincov.

Čo s tými 750, ktoré sú navyše,?

Nechcem, aby sme sa hrali s konkrétnymi a presnými číslami, je to môj odhad. Je kruté niekedy povedať, že niečomu zoberieme život a to je vecou, ktorú vysvetľujem skoro dennodenne, že smrť nie je tabu ale je súčasťou nášho každodenného života.

Bez niektorých druhov mäsa by sme však vydržali.

Jasné, neumreli by sme hladom, ak by sme si neodlovili jeleňa. Ale je to jednoducho kvalitné mäso. Lov diviny poskytuje zážitok, človek je v prírode. A loví sa len toľko, koľko sa má. Dokonca hospodári to požadujú, lebo zverina spôsobuje škody. V každom z nás je lovec. Našťastie tu máme organizované poľovníctvo. To znamená, že lovíme len toľko, koľko je určené a aby sa nenarušila populácia. Medveďa sme z tohto vytrhli. Rozhodli sme sa ho len chrániť. A výsledok je tu.

A ak by sa regulácia podporila, nechceli by ľudia stále viac a viac, nemohlo by to prerásť k pytliactvu?

Niekto to môže chcieť. Ale máme pravidlá a zákony. Je to organizované poľovníctvo. Vieme, koľko sa môže odloviť. Mnohí si myslia, že poľovník je ten, kto ide do lesa a niečo si uloví. Vôbec nie, to je pytliactvo.

Aký medveď je teda podľa vás najviac nebezpečný?

Určite je to medvedica s mláďatami. Ak sa medzi ne dostanete, myslí si, že jej ich chcete vziať. A keď zaútočí... Má pazúry, obrovskú silu, absolútne neporovnateľnú s ľudskou. Ak by ste ho chceli v sebaobrane streliť, nemusíte ho dobre zasiahnuť a ešte viac ho vyprovokujete. Situácia s medveďmi nie je hračka ako si to myslí laická verejnosť. Ja som stretol aj medvede na Sibíri ale to sú iné zvieratá.

V čom sa líšia od tých slovenských?

Sibírske medvede považujú človeka za potravu. Ak tam vystrelíte, neodoženiete ich. Naopak, namieria si to k vám.

Čo by ste vy ako poľovník odkázali laickej verejnosti.

Ťažko povedať. Musia akceptovať odborníkov. Nemali by sme sa spoliehať na populistické riešenia. Prírodu však vidia inak ľudia z mesta a z dediny. Mestskí ľudia žijú umelý život a smrť je pre nich tabu. Keď moja babka zabila na dedine sliepku a urobila z nej polievku, vysvetlila, prečo to robí.

Ingrid však zabili práve odborníci, prečo ich máme akceptovať?

Tí, čo to urobili, sú populisti. Ministerstvo životného prostredia, aj napriek tomu, že sme už všetkými možnými spôsobmi dokázali, že ich je tu veľa, stále s tým nič nerobí. V manažmentovom pláne medveďa je napísané, že treba ročne odloviť 110 medveďov. Povedali, že až na budúci rok.

Populácia medveďov teda stále rastie.

Áno a toto je vec, z ktorej by mal pán minister vyvodiť zodpovednosť. Koľko takýchto prípadov ešte bude? Keď budú medvede chodiť do dedín, ľudia im začnú dávať mená. Mohlo sa to vyriešiť inak, keď o tom vedela len odborná verejnosť.

Dokedy teda budeme čakať, kým sa to začne riešiť?

Pred desiatimi rokmi som povedal, že dovtedy budeme váhať s riešením, kým nebudeme mať medveďa v Bratislave. A trošku som sa zasmial, keď pred tromi rokmi sme v hlavnom meste toho medveďa naozaj mali. Potom ho zrazilo auto na D2. Nejaký kamión. Z toho medveďa zostalo málo. Bolo to strašné, videl som fotky. Ale medvede od nás prechádzajú do Maďarska aj do Poľska, to znamená, že my sme tých medveďov dobre chránili a neubližovali sme im. Na malé Slovensko je však už medveďov priveľa!