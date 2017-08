S týmto lístkom je to na pokutu! Určite s ním nejazdite

Naša čitateľka ostala z lístka v rozpakoch, takže si radšej kúpila iný. Zbytočne však stratila čas aj peniaze. Navyše sa jej to nestalo iba raz!

Je to neplatný lístok

Obrátili sme sa preto na Dopravný podnik mesta Bratislava, čo robiť. „Zle vytlačený, ale aj poškodený, useknutý alebo úzky cestovný lístok z automatu nie je možné použiť na prepravu. Cestujúci si ho môže oproti podpísanému protokolu vymeniť na ktoromkoľvek predajnom mieste dopravného podniku. Vymieňajú iba nepoužité cestovné lístky, teda také, ktoré neboli označené,“ vysvetlila hovorkyňa Dopravného podniku Adriana Volfová.

Takže ak by čitateľka použila lístok z automatu, na ktorom neboli žiadne údaje, mohla by od revízora dostať pokutu.

Odložte ho a vymeňte

Lístok možno vymeniť za iný, platný. Vyskúšali sme, ako to funguje v praxi. So zle vytlačenými lístkami sme zašli do sídla dopravného podniku na Olejkárskej ulici pri novej budove SND a do predajne spoločnosti pod Mostom SNP.

Vždy je to o ľuďoch

Trošku nás zaskočilo, že od nás chceli vedieť, v ktorý deň sme lístok kúpili a v ktorom automate. Nad tým sme museli dlhšie rozmýšľať. Tieto údaje, spolu s adresou a kontaktnými údajmi, treba zapísať do formulára.

Potom je to už iba o ľuďoch. Pani na Olejkárskej ulici bola milá a všetko nám bez problémov vysvetlila. Jej kolegyňa pod Mostom SNP taká príjemná nebola. Spustila na nás spŕšku otázok, všetko si overovala. Vraj aby ju nikto nepodviedol. Lístok nám však aj ona vymenila za platný.

Radšej kúpte iný lístok

Ak ste teda kúpili práve taký lístok ako naša čitateľka, ostáva vám len využiť iné možnosti nákupu jednorazového lístka. "Predajné miesta DPB, a.s. a všetky predajné miesta IDS BK, multifunkčné automaty, provízny predajca (stánky PNS), SMS cestovný lístok, či elektronický cestovný lístok, ktorý si môže zakúpiť prostredníctvom elektronickej peňaženky na bezkontaktnej čipovej karte priamo vo vozidle MHD, pričom tento elektronický cestovný lístok je o 10% lacnejší ako papierový cestovný lístok," vymenovala Volfová.

Intervalové cestovné poriadky

Viacerých cestujúcich rozčuľujú aj nové cestovné poriadky na zastávkach električiek. Je tam totiž uvedený presných odchod iba prvého spoja v danej hodine, potom nasleduje oznam "jazdí v intervale 8 minút". Ako zareagovali niektorí: "To si mám pracne prerátať, kedy mi to ide? No nechcem vidieť, ako to robia starší ľudia!"

"DPB k 3. júlu 2017 na zastávky vyvesil cestovné poriadky električiek v zmenenom formáte. Počas období pracovných dní, keď električky jazdia každých 8 resp. 10 minút, je uvedený v každej hodine len prvý odchod a následne interval medzi spojmi. Hoci si cestujúci môže dopočítať svoj odchod, táto informácia skôr znamená „do 8 resp. 10 minút príde spoj," vysvetlil na svojej stránke DPB.

Zmena ale nie je prevratnou novinkou. "Intervalové cestovné poriadky sa používali aj v minulosti v časoch, keď sa vývesky ešte písali ručne," uvádza DPB. Podobný formát sa využíva aj niektorých európskych mestách, najmä vo východnej Európe.

"Nové cestovné poriadky majú aj svoju tienistú stránku. Na linkách 4 a 9 sa už vo vybraných časoch cestujúci nedozvedia, ktoré spoje sú vykonávané nízkopodlažnými električkami," ozrejmil DPB na stránke. Cestujúci majú aj inú možnosť - plnohodnotné cestovné poriadky nájdu na internetovej stránke.

Prečo Dopravný podnik pristúpil k takémuto kroku? "Zmena v cestovných poriadkoch uvádzaním intervalu, nie časového odchodu, sa týka iba liniek s časovým intervalom max 10 minút, pričom pri každej hodine je uvedený čas prvého odchodu linky.

Takúto formálnu úpravu DPB, a.s. uskutočnil z dôvodu, že počas silnej prevádzky ako aj častých dopravných zápchach je pre cestujúcich relevantnejšia informácia o intervale," uviedla Adriana Volfová.

Dopravný podnik však situáciu zachraňuje postupným zavádzaním elektronických informačných tabúľ. V hlavnom meste je ich umiestených 67, z toho 31 je už v prevádzke. Zvyšné budú v priebehu prázdnin nastavené do prevádzky. Ukazujú reálne, nie plánované odchody liniek.

"DPB, a.s. sa aj ďalej uchádza o získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na obstaranie ďalších viac ako 100 takýchto tabúľ," doplnila Volfová.

Dispečing tak môže priamo prostredníctvom informačných tabúľ informovať aj o mimoriadnych udalostiach.