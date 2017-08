VIDEO Nesúďte, len sa pozerajte: Jediná minúta o vás prezradí viac ako si myslíte!

Vydržali by ste sa pozerať do očí cudziemu človeku bez toho, aby ste ho súdili alebo hodnotili a vnímali ho iba ako bytosť? Nie nadarmo sa hovorí, že oči sú oknom do našej duše.

Práve tie dokážu o človeku prezradiť skutočne veľa. Andrea Peniaková, ktorá je precvičovateľkou jogy a pilatesu vytvorila akciu, o ktorú bol hneď od začiatku veľký záujem.

Udalosť sa volala 1 minute eye contact alebo minútový očný kontakt.

"Pripomeňme si ľudskosť a vzájomné spojenie, ktoré medzi sebou všetci máme, poza všetky nálepky, hodnotenia a očakávania kým sme alebo kým by sme mali/nemali byť," znelo v popise udalosti.

V Sade Janka Kráľa v Bratislave, kde sa akcia konala, sa zišlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa nebáli pozrieť sa druhým v tichosti do očí. Prišli ženy, muži, deti aj starší ľudia.

"Vôbec som nečakala takúto účasť, ale som veľmi rada," povedala nám Andrea. Niektorí rovno z práce. Veľa z nich prišlo zo zvedavosti. Cudzí ľudia sa na dekách, vankúšoch a karimatkách v úplnej tichosti pozerali do očí tomu druhému.

Niekoľkí sa usmievali, niekomu vyhŕkli slzy dojatia, dokonca sa po minúte vzájomného očného kontaktu na rozlúčku obijímali.

"Bol som zvedavý, prišlo mi to veľmi zaujímavé. Prišiel som sám a cítim tu takú zvláštnu harmóniu. Z toho očného kontaktu vyplynie nakoniec len jedna emócia a to je pokoj," povedal nám jeden z účastníkov Ondrej.

Podobná akcia sa má konať aj 23. septembra v rámci World eye contact a Andrea zaregistrovala aj Slovensko. Preto, ak ste túto akciu nestihli, nemusíte zúfať.

>>VIDEO Šokovaní Bratislavčania len nemo zízali: Po uliciach sa prechádzala nahá kráska!

>>V Bratislave vypadlo dieťa zo 4. poschodia!