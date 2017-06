SMRŤ 20 chlapov v bani Handlová: Rozčúlení pozostalí - Toto má byť spravodlivosť?

Pri obrovskej tragédii v bani Handlová zomrelo v auguste 2009 až 20 baníkov a záchranárov. Ich blízki, ale i tí, čo prežili, už vtedy vinili zo smrteľného výbuchu manažérov bane.

Troch z nich Okresný súd Prievidzi v máji 2015 odsúdil na nepodmienečné tresty. Odvolací Krajský súd v Trenčíne však prípad vrátil na nové prejednanie. Podľa hovorcu súdu Romana Tarabusa krajský súd vrátil vec okresnému súdu , aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Stalo sa tak v marci tohto roku. Rodiny mŕtvych a baníci, ktorí prežili sa o tom dozvedeli až v týchto dňoch.

Oznámenie prišlo po vyše dvoch mesiacoch

Postup súdu pozostalých i baníkov, ktorí výbuch prežili, zaskočil. A rozhneval. „Prišlo mi to v stredu minulý týždeň. Rozhodnuté je to už od 30. marca. Odvolací súd sa konal za zatvorenými dverami, nikto tam nebol, žiadna verejnosť,“ posťažoval sa rozhorčene Miroslav Masarik (51), jeden z deviatim baníkom, ktorý výbuch prežili.

„Všetko v plnom rozsahu zamietli. V uznesení zo súdu je napísané, že obžalovaným nikto nedokázal na sto percent, že pochybili a že tam bolo viac náhod a okolností, inak by sa to nemohlo stať. Pomaly strácam nádej, že sa dopracujeme k spravodlivosti,“ komentuje sklamane a pokračuje: „Teraz sa to bude zasa motať zo päť rokov na okresnom súde a ak sa niečo dorieši, opäť to vrátia na krajský súd. Neverím, že sa s tým do dvadsiatich rokov niečo spraví. Je to výsmech!“

Baník tvrdí, že šlo o chybné rozhodnutie

Bývalý baník trvá na svojom, že tragédiu zavinili obžalovaní. „Mohlo sa vtedy postupovať inak. Keď už baníci hlásili, že požiar je v takom rozsahu, že to nedokážu dostať pod kontrolu, mali ich hneď odtiaľ stiahnuť a nie špekulovať s vetraním,“ myslí si Masarik.

Najväčšie banské nešťastie v histórii Slovenska sa stalo 10. august 2009 vo Východnej šachte bane Handlová. Explózia v podzemí o 9.30 hod. zobrala životy 20 baníkov a záchranárov.