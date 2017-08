FOTO: Búrlivý víkend v Tatrách: Pozrite sa, aký chaos narobil český turista na Gerlachu!

Po dosiahnutí vrcholu Gerlachovského štítu pri zostupe netrafili na správnu trasu a uviazli v západnej stene štítu. Vyčerpaní nevedeli samostatne ďalej pokračovať. TASR o záchrannej akcii informovalo Operačné stredisko HZS.

Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ale tá bola na záchrannej akcii a nestihla by sa do súmraku vrátiť. "Vtom prišla prostredníctvom tiesňovej linky ďalšia prosba o pomoc od českého turistu, ktorý takisto pri zostupe z Gerlachovského štítu netrafil na zostupovú trasu a dostal sa do neschodného terénu, z ktorého sa nevedel samostatne dostať," uviedla HZS. Preto záchranári požiadali o súčinnosť poľských horských záchranárov, ktorí leteli k západnej stene Gerlachovského štítu na pomoc uviaznutým osobám. Poľskí záchranári transportovali dvojicu turistov na základňu do Zakopaného.

"Českého turistu nedokázali pomocou navijaka vytiahnuť, pretože sa nachádzal v exponovanom teréne a vzdušné prúdy by ho mohli zhodiť, keďže nebol zaistený," informovali horskí záchranári. Následne HZS rozbehla nočnú záchrannú akciu. Pomocou lanovej techniky vytiahli muža na bezpečné miesto. "Turista bol vyčerpaný a podchladený, preto záchranári požiadali o súčinnosť posádku VZZS, ktorá ho v skorých ranných hodinách letecky transportovala do Starého Smokovca, kde mu lekár poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho odovzdal privolanej posádke záchranárov na prevoz do nemocnice," uzavrela HZS.