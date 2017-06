FOTO Osadníci sa tešia z luxusnej novinky: Toto by ste chceli aj vy!

Nová stanica je Pod Kortínou v Žiari nad Hronom od mája. Mesto ju vybudovalo najmä z preventívnych dôvodov. „Deti z osady navštevujú naše školy a keď nemajú aspoň základnú hygienickú starostlivosť, zvyšuje sa riziko šírenia rôznych chorôb,“ povedal hovorca žiarskej samosprávy Martin Baláž.

Celý projekt tvoria dva objekty z kontajnerov. V jednom je komunitné centrum zamerané najmä na prácu s deťmi, v ďalšom hygienická stanica určená pre obyvateľov osady. K dispozícii tam majú práčku, sprchy, záchod a prístup k pitnej vode. Mesto do toho investovalo 20-tisíc eur, pričom z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity čerpalo takmer 12-tisícovú dotáciu.

Všetky služby sú za poplatok. Sprchovanie stojí 50 centov, náplň práčky 1 euro. Napriek tomu sú podľa Baláža hojne využívané. „V prvom rade na pranie, ale aj na sprchovanie a to predovšetkým detí,“ dodal.

Novinku často využíva aj Leonid (38). „Konečne sme sa dočkali. Predtým sme si museli nosiť vodu z neďalekej studničky a zohrievať ju. Sprchy sú oveľa pohodlnejšie,“ povedal s úsmevom.

Eva (47) chodí do čistej stanice sprchovať svoje vnúčatá. „Týždenne asi trikrát, no pri troch deťoch je to finančne náročné,“ hovorí s tým, že keď k tomu priráta aj pranie, je to veľa.

Mnohí sa možno aj preto naďalej kúpu v malých vaničkách. „Práčka je dobrá vec, tú si občas zaplatím, ale inak uprednostňujem súkromie,“ hovorí Žaneta (35), ktorá si na očistu tela stále nosí vodu zo studničky. Podobne je na tom jej suseda Oľga (49). „S mužom máme slabý mesačný príjem, používať sprchy s práčkou si nemôžeme dovoliť,“ vysvetlila. Na rovnaké odpovede sme natrafili aj pri ďalších osadníkoch.