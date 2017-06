Manželia Dlubačovci ľútosť nežiadajú. Bojujú s osudom

Dlubačovci boli rodina ako hociktorá iná. Vychovávali štyri deti, pracovali, starali sa o domácnosť. Ich životy sa náhle zmenili pred piatimi rokmi. Karolína (46) dostala bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov krvácanie do mozgu. „V hlave jej praskla nejaká malá cievka a zrútil sa nám celý svet,“ povedal jej manžel Slavomír (43).

Trvalo asi mesiac, kým sa jeho žena dostala z najhoršieho, no následky jej zostali dodnes. Ľavá strana jej ochrnula, slabo vidí len na jedno oko a vyjadruje sa s veľkými ťažkosťami. Von vôbec nechodí, ľuďom sa vyhýba. „Nezniesla by som ich pohľady. Bolo by mi to veľmi nepríjemné,“ vysvetlila. Približne po pol roku od Karolíninej príhody sa v rodine udialo ďalšie nešťastie.

Slavomír pri opiľovaní stromov spadol z desaťmetrovej výšky na betónové schody. Dolámal si rebrá, prepichlo mu pľúca, poškodilo miechu. Odvtedy je aj on na vozíku. Po viacerých rehabilitáciách pochopil, že na nohy sa už nikdy nepostaví. Chuť žiť naplno mu však nechýba. Otvoril si dielňu, vyrába kamenné a drevené umývadlá, konferenčné stolíky, zrkadlá, plastiky, sochy.

„Vyštudoval som stavebnú školu, tomuto som sa začal venovať po úraze,“ vysvetlil. Jeho práca je o to náročnejšia, že k nej nemá prístup ako zdravý človek. „Veľmi to zaťažuje chrbticu, denne ma trápia bolesti a mám ju ako v ohni. Rukám dá poriadne zabrať sekanie do kameňa aj dreva. Často v nich mávam kŕče,“ podotkol.

„Čo by zdravý človek robil dva dni, mne trvá týždeň, dva,“ hovorí. Dopredu ho ženie najmä rodina. „S takýmto stavom sa zmieriť nedá, no žiť áno. Ľútosť však nepotrebujeme, my bojujeme. Mám deti, musím zarábať. A hlavne robiť, aby mi z toho všetkého nešibalo,“ dodal bojovník telom aj dušou.