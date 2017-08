VIDEO Milujúca babička si osvojila chorého Tomáška: Na jedlo si musíme požičiavať!

Mentálne postihnutie, očné problémy, atypický autizmus a komplikácie s obličkou. To je len stručný súhrn zdravotných problémov Tomáška, ktorý žije s milujúcou babičkou Máriou Hlaváčovou v Žarnovici. Keď mal chlapec štyri roky, jeho rodičia sa rozviedli. „Dcéra si potom našla nového partnera. Výchovu malého nezvládala, preto ho dala do krízového centra. Odtiaľ mal ísť do ústavu pre postihnutých. Keď som sa to dozvedela, zostala som zhrozená,“ hovorí pani Mária.

Odvtedy začala robiť všetko pre to, aby vnúčika dostala do svojej starostlivosti. „Stretla som sa s dcérou a predostrela jej svoj plán. O nejaký čas mi malého, so súhlasom rodičov, prisúdili,“ vysvetlila. Prvé roky boli veľmi ťažké, ale svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala ani na sekundu. „Keď ku mne Tomáško prišiel, nevedel povedať ani slovo. V noci mával záchvaty, budil sa spotený, s hrozným plačom. Bolo to vyčerpávajúce, ale láska všetko prekoná. Prvé slovo, ktoré povedal, bolo ‚kakao‘. Keď to po pár mesiacoch u mňa vyslovil, od radosti som skoro vyskočila z kože,“ spomenula jeden z prvých úspechov pri jeho výchove.

Postupne sa Tomáško naučil aspoň čiastočnej samostatnosti. V Novej Bani navštevuje špeciálnu zá- kladnú školu, do ktorej denne dochádza zo Žarnovice autobusom úplne sám. Babičke je veľkou oporou. „Umýva a utiera riad, vždy si po sebe uprace a cho- dieva aj do obchodu. Stačí, keď mu na lístok napíšem, čo treba kúpiť a vždy to spoľahlivo donesie,“ pochválila vnuka.

„Je pre mňa všetkým. Keď mi je ťažko a usmeje sa na mňa, na všetko zlé zabudnem,“ pozrie s nehou v očiach na milovaného chlapca. Je očividné, že aj Tomáš ju veľmi ľúbi a lipne na nej. „Je pre mňa jednotka s hviezdičkou,“ povedal naradostene a spontánne ju pobozkal. „Takéto chvíle stoja za trápenie, ktoré občas mám,“ podotkla dojatá babička.

Starosti jej robí zúfalý nedostatok peňazí. „Dôchodok mám 350 eur, k tomu prídavky, príspevok na ošatenie, opatrovné a výživné od rodičov. Keď z toho odrátam náklady na byt, elektrinu, vodu, školu, dopravu a lieky, zostane nám asi 80 eur,“ tvrdí. Prestravovať sa z toho celý mesiac je nemožné. Zvlášť, keď často prichádzajú aj nečakané výdavky.

„Len za Tomáškove okuliare som nedávno zaplatila 200 eur. Väčšina z tej sumy zahŕňala špeciálne sklá, rámik sme vybrali ten najlacnejší,“ vysvetlila. „Na stravu si musím požičiavať. Vždy po dôchodku sa snažím všetko vrátiť, ale potom som opäť nútená prosiť o pomoc. Je to začarovaný kruh,“ dodala nešťastne.