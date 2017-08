FOTO Tragédia cez prázdniny: Chlapec sa šiel kúpať a zabil ho vlak

Podľa našich informácií sa krátko predpoludním išli deti na bicykli kúpať na vodné dielo Žilina. Aby si chlapci skrátili cestu, rozhodli sa s bicyklami prejsť cez koľaje, ktoré sú nezabezpečené. Jednému chlapcovi a to podarilo, no druhému sa prechod stal osudným. "Zodvihol bicykel a snažil sa ešte prejsť i napriek tomu, že vlak trúbil, no rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť," povedal pre Plus JEDEN DEŇ pracovník železníc, ktorý bol na mieste.

Svedkom tragédie bol aj jeho kamarát, ktorý bol v šoku. "Bolo to hrozné, nechceli by ste vidieť, ako bol zdevastovaný, jeho zranenia neboli zlúčiteľné so životom," povedal železničiar.

Dobrý a milý chlapec

Obaja chlapci sa šli kúpať na Vodné dielo, ktoré je od tragédie len pár metrov, no tam žiaľ nedošli. Nebohý chlapec býval na žilinskom sídlisku Vlčince. Rodina sa z tejto tragédie nedokáže zmieriť. "Bol to ich milujúci syn, chlapec bol veľmi dobrý a milý ku každému. Je to obrovská tragédia, ktorá sa nemala stať," prezradila nám suseda.