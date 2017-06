Radikálny krok Marcovej babky: Sudkyni napísala ostrý list!

Kauza Marco pokračuje a jeho prípadu by sa v krátkom čase malo ujať švajčiarske súdnictvo. Do mestečka Bülach, v ktorom chlapec žije so svojou matkou, už zo Slovenska poslali žiadosť o prevzatie právomoci. Starká Marta Kollárová s vývojom udalostí spokojná nie je a sudkyni napísala rozhorčený list.