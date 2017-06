FOTO Šokujúce vyznanie: Prečo som opustila disko legendu Boney M

Sheyla, pamätáte si, ako vás Frank Farian zavolal, aby ste sa stali členkou Boney M?

Akoby to bolo včera. Nepamätám si úplne presný dátum, lebo viete, ono vám to občas vypadne z mysle.

Ktorý rok to bol?

To si pamätám presne, bolo to v roku 1976. Viete, to bolo už veľmi dávno, ale bolo to koncom roku 1976. To je jeden z tých detailov, pri ktorých má človek tendenciu zabúdať úplne presný dátum.

Bola ste jedným zo zakladajúcich členov skupiny Boney M. Ako k tomu prišlo, že ste opustili skupinu?

Oficiálne, podľa definície slovníka, Nemci ma označujú za „ab-original“ teda lepšie povedané za Aboriginálného člena, to znamená ešte pred originálom. To aby ste v tom mali jasno. Skráťme to: Nešlo mi to veľmi dobre s mikrofónom počas skupinového interview a znelo to príliš hrozne. Bola som v skupine asi deväť mesiacov. Nepáčilo sa mi, ako sa veci diali a asi som bola aj príliš mladá, aby som si vedela osvojiť isté správanie, isté veci. A som dosť konzervatívna, takže sme to nechali tak. Takže som odišla kvôli umeleckej nenaplnenosti. Lebo som sa necítila naplnená ako umelec. Pretože to bolo veľmi robotické. Tento biznis je ako výrobný proces. To, čo vám zadajú, to musíte jednoducho urobiť. A najmä keď ste mladý, tak chcete rebelovať. Ak ste viac než umelec, tak to spolu veľmi nejde. Takže viac menej to bol jeden z dôvodov, prečo som odišla po deviatich mesiacoch.

Čomu ste sa venovali potom?

Preslávila som sa aj so skupinou Mandrake v Mníchove, v Nemecku, lebo som prešla z Hanoveru, kde začínali Boney M, do Mníchova. A tam to boli skutočne veľmi úžasné roky, to musím povedať. Veľa rôznych projektov. Jedným bola aj Mandrake, tanečná skupina. Mali sme nácvik každý deň, mali sme aj špeciálne topánky na step a mali sme aj pieseň, ktorej súčasťou bolo stepovanie. Veľmi originálne.

Ako prišlo k tomu, že ste sa objavili na scéne so Sound of Boney M?

Viete, ako sa to stáva. Odídete a máte ďalšiu hudobnú generáciu, ktorá pokračuje v tejto hudbe a to je moja úloha. Bola som „malá Maizy“ z Boney M asi tak 9 alebo 10 rokov. A spievala som veľa piesní. A cestovali sme po svete, ako teraz ja. Užili sme si veľa zábavy. Veci sa menia časom, takže to bolo také automatické, že budem pokračovať v hudbe Franka Fariana a Boney M. Moja minulosť, musím povedať, v Boney M nie je taká významná ako Maizie Williams, Liz Mitcher a Marcie. Ale musím byť úprimná, to preto, lebo som nespravila žiadny hit, ale bola som na začiatku, keď to vypuklo. Počas tých rokov bolo Boney M skôr Maizine ako moje a ja som si šla svojou cestou a vybudovala som si vlastný rešpekt a úspech, v tom, čo som robila. Dúfam, že moje sólo projekty budú mať rovnakú váhu.

Pamätáte si svoju prvú návštevu Slovenska?

Fíha, to je pekných pár rokov - asi tak 15 rokov dozadu. To bola prvá návšteva a potom sme boli ešte niekoľkokrát. Asi tak 4 roky sme mali pauzu a posledný raz to bolo tak rok dozadu.

Ako vnímate slovenské publikum?

Sú veľmi milí, aj keď trochu rezervovaní. Asi to závisí od toho, aký je to druh vystúpenia – či je to festival alebo koncert. Ale sú srdeční.

A čo preferujete? Festival alebo skôr menšie priestory?

Všetko, ale podľa môjho pocitu asi skôr festival. Aj tu je to fantastické, veľmi dobré to tu je. Všetci sú takí priateľskí. Som veľmi vďačná, že som sem bola pozvaná, aby som urobila niečo takéto vo vašej úžasnej krajine. Som veľmi zaneprázdnená, ale určite si nájdem čas, aby som sa sem vrátila.

Hovoríte, že ste zaneprázdnená. Čo teda robíte?

Som človek, ktorý má rád výzvy. A preto sa musím znovu a znovu vynachádzať, takže stále pracujem na nových veciach. Momentálne je ten najdôležitejší projekt moja módna značka Bonni fashions. Bonni vychádza aj z môjho mena Bonnick a Bonni znamená aj krásny v škótčine. A tiež to môže znamenať Boney M, ale to nebol môj zámer. A tiež spolupracujem s rôznymi výrobcami šperkov.

Keďže robíte návrhy a máte aj svoju značku, obliekate nejakých známych spevákov?

Pravdaže, napríklad som obliekla aj moju skupinu. Chlapci môžu nosiť bundy a vesty. Je to na predaj cez Facebook alebo ako objednávka cez mail. Alebo si to môžete objednať na vystúpení. Takže to je jedna vec a ďalšia je môj nový album, na ktorom pracujem, ktorý sa volá Believe (veriť, pozn. redakcie) a je to reggae.

Máte niečo, čo nosíte všade so sebou? Nejaký talizman?

Áno, mám. Anjelov. Veľmi verím v anjelov. Jeden môj album sa volá Angel Cures (Anjelska liečba/Anjel lieči, pozn. redakcie). A je to o tom, že rôzni anjeli majú rôznu úlohu vo vesmíre. Som veľmi veriaca a viera mi veľmi pomáha. Takže v každej kabelke mám maličkého anjelika.

A akého anjelika máte teraz v kabelke?

No, to by som sa musela prehrabať v kabelke, ale je to taký malý strieborný anjelik. A tiež aj ľudia mi ich dávajú. Takže je to niečo, čo je moja srdcová záležitosť. Je to čokoľvek, čo má niečo spoločné s anjelmi. Som veriaca, ale nerobím také veci, ako keď ľudia hovoria „velebte Pána“ a „v mene Božom“. Ako je to milé, ale nechápte ma zle, no mne to príde trochu pokrytecké. Nie som ten typ. Mňa to skôr ťahá k tomu duchovnému.

Čo slovenská strava? Ochutnali ste bryndzové halušky?

Ešte ani raz. (smiech). Ale čo si u vás rada dám, tak to sú pirohy, tie mám veľmi rada.