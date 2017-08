Smrť Marty a Petra pri paraglajdingu: Odborník o príčinách strašného pádu

Nebohý Peter H. z Klenovca sa venoval paraglajdingu asi osemnásť rokov. Nesmierne ho miloval. Jeho kolega Peter Tóth (65) ho poznal od detstva. „Vždy bol veľmi poctivý a nenechával nič na náhodu. Neverím, že by sa niečo stalo, ak by nedošlo k nejakej technickej poruche. Nevidel som to, ale som presvedčený, že vyšetrovanie dokáže, že Peter neurobil chybu, ale stalo sa niečo nečakané,“ hovorí Tóth.

Rodinná TRAGÉDIA v Terchovej: Matka bežala zachrániť dcérky z ohňa, zomreli všetky tri

KRUTÝ OSUD rodiny: Maruška šla prvý raz za otcom do práce, zomrela aj s tromi ďalšími príbuznými!

Smrteľný let: Marta (+59) zahynula pri paraglajdingu s inštruktorom Petrom (+38)

Podľa neho dvojica pri tandemovom zoskoku letela veľmi nízko, asi preto sa nedalo nič urobiť. „Boli len dvadsať metrov nad zemou. Keby sa dostali do väčšej výšky, Peter by bol určite zareagoval tak, aby oboch zachránil. Takto nemal čas použiť ani záložný padák a v podstate bol úplne bezbranný,“ zdôraznil Tóth.

TRPKÉ OSUDY MARKIZÁCKYCH TVÁRÍ: Po hviezdnej kariére prišla krutá smrť!

Tragický osud nadaného slovenského speváka: Po problémoch so zákonom prišla v roku 2012 hrôzostrašná smrť!

„Aj počasie bolo ideálne, takže Petra nemalo čo prekvapiť, jedine technické problémy,“ zdôraznil. „Nepoznal som spoľahlivejšieho pilota, Peťovi by som zveril aj moju vnučku,“ dodal smutne. Obrovský smútok doľahol aj na rodinu Marty, ktorá letela s Petrom na padákovom klzáku.

Československí beštiálni vrahovia odsúdení na smrť: Jeden vybral matke z tela živý plod, iný pojedal genitálie

Dal Černák upáliť dve prostitútky? Bývalý člen mafiánskeho gangu prehovoril

ODHALENIE: PLUS 7 DNÍ získal dôkaz, že mafiánsky recidivista bol skutočne Kaliňákovým podriadeným

Jej susedov z Bratislavy tragédia zdrvila, vôbec o nej nedokázali rozprávať. Dom nešťastnej ženy bol včera prázdny. Snažili sme sa skontaktovať s jej synom, ale márne. Rodine už ostali iba fotografie milovanej mamy a babky, ktorá nesmierne ľúbila svoju 11-mesačnú vnučku Adelku. Krutý osud spôsobil, že dievčatko už nikdy viac neobjíme.

Výber z magazínu Trend