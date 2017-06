KRUTÝ OSUD rodiny: Maruška šla prvý raz za otcom do práce, zomrela aj s tromi ďalšími príbuznými!

Rodina cestovala v nedeľu doobeda do Trenčína, kde pracuje Miroslav, otec najmladšej obete havárie - školáčky Márie. Priam desí, že Maruška, ako ju volali, cestovala za otcom do miesta jeho práce prvýkrát.

Lenže iba desať minút po tom, ako sa s ockom rozlúčila, zomrela s ďalšími tromi príbuznými vo vraku zdemolovaného auta.

Stačila chvíľa nepozornosti

Podľa polície vodička Dagmar († 28) pri vychádzaní z vedľajšej cesty nedala prednosť nákladnému autu. Zrážka dopadla katastrofálne. Na mieste bola mŕtva celá posádka osobného auta z Lovinobane pri Lučenci.

Na devastačné zranenia zomreli Dagmar, jej priateľ Adam († 26), ktorého polhodinu oživovali, Adamova mama Alena († 55 ) i neterka vodičky Mária († 11), za ktorou smútia v škole nielen spolužiaci.

„Všetci sme ju volali Maruška alebo princeznička. Bola v celej dedine aj škole veľmi obľúbená, vždy usmiata, kamarátska a šikovná. Tancovala v našom súbore Gipsy luna. Ja ju budem odprevádzať pri truhle na pohrebe ako jej najlepší kamarát,“ povedal Dominik z Lovinobane (20).

Srdcervúci odkaz od spolužiakov

Na Základnej škole v Lovinobani, kde Maruška chodila do 5. A triedy sa, v pondelok neučili.

Na budove je čierna zástava, pri hlavnom vchode sú sviečky a fotografia Marušky. Žiaci smútia.

Najsmutnejšie je v Maruškinej triede, kde školáčka sedávala v prvej lavici. Spolužiaci jej na lavicu napísali aj odkazy do neba. „Naša drahá Maruška. Milovali sme ťa z celého srdiečka. Navždy zostaneš v našich srdiečkach, Nemáme bez teba čo robiť. Chýba nám tu tvoj smiech, tvoja radosť. Bola si ako naša princezná, naša zlatovláska. Budeš nám tu chýbať, ale nikdy nezabudneme na teba. V kuse ťa vidíme na tvojom mieste. Tvoja najlepšia trieda 5. A a celá Základná škola Lovinobaňa,“ znie odkaz Maruške na jej školskej lavici.

Bol to osud?

Dagmar bola podľa rodiny dobrá vodička, no hovoria, že asi mala nešťastie napísané v knihe osudu.

„Nepoznala tú cestu, nevieme, prečo vyšla na tú cestu, ale aj to nákladné auto muselo ísť rýchlo. S Adamom boli priatelia šesť rokov a veľmi chceli mať dieťatko, no nedarilo sa im, aj napriek lekárskym vyšetreniam a pomoci lekárov. Možno to tak malo byť, že sa im nenarodilo vytúžené bábätko, aby ho po tejto strašnej tragédii nenechali samé na svete,“ hovorí sestra Adama Ivana.

„Ostala som na tomto svete sama s tromi malými deťmi, lebo už zomrel aj otec a ďalší bratranec zahynul pred rokmi tragicky pri Žiline, keď ho zasypal piesok. Adam bol veľmi šikovný, nepil, nefajčil a dokázal piecť aj nádherné torty,“ dodala.

Už chystajú pohreby

Adama, jeho mamu Alenu aj Marušku pochovajú v Detve. Dagmar bude mať pohreb v Lovinobani.

„Nevieme, odkiaľ zoženieme na poslednú rozlúčku peniaze. Prosili sme o pomoc už aj starostu, no ten nám povedal, že najskôr nám môže pomôcť až o mesiac,“ povedali smutne rodičia Dagmar.

Posledná rozlúčka s Alenou, Adamom a Maruškou bude vo štvrtok o 15. hodine v Detve. S Dagmar sa rozlúčia už v stredu o 17. hodine v Lovinobani.