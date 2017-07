Tajomná streľba pri jazere: Na koho ozbrojený muž mieril?

Po horúcom dni sa Alexander (32) so svojím psom Lukom (12) a kamarátom Adamom (18) išli schladiť do Vodárenského jazera pri Banskej Štiavnici.

Striekala z neho krv

Letné kúpanie sa ale v okamihu zmenilo na obrovskú drámu. „Keď Lukino vyšiel na breh, otriasol sa a chcel si označkovať terén,“ hovorí jeho majiteľ. Zrazu vraj zaznel výstrel a česká turistka, ktorá sa neďaleko nachádzala, plačlivo kričala: „On toho psíka zabil!“ Rýchlo teda vyšiel z vody a utekal k miestu, kde sa to stalo. „Zistil som, že do neho bez akéhokoľvek varovania strelil zúrivý chlap,“ tvrdí s tým, že Lukovi trafil najcitlivejšie miesto. Náboj mu prešiel cez ňufák, podnebie, jazyk a čeľusť. „Striekala z neho krv a od strachu sa pomočil,“ opísal šokujúce chvíle.

„Ľudia, ktorí v ten deň boli pri jazere, mali strašný zážitok. Hneď sa zbalili a so strachom odišli preč. Určite to pre Banskú Štiavnicu, ktorá je zapísaná v UNESCO, nie je dobrá vizitka,“ myslí si.

Strelec je podľa neho Štiavničan, o ktorom sa vie, že pri sebe nosieva zbraň. Pozná ho však len z videnia. Netuší, ako sa volá, ani kde býva. „Ale nie je normálne, že keď ide k jazeru, má pri sebe zbraň,“ podotkol.

Ľútosť neprejavil

Muž hneď po útoku ušiel, no Alexander to nahlásil polícii. „Vrátil sa až po hodine, lebo zistil, že po ňom pátrajú,“ vysvetlil nahnevane. „Neprejavil žiadnu ľútosť. Vraj to urobil pre to, že sa ho zľakol. Luko je ale starý, mierumilovný a veľmi pokojný pes. Nikomu by neublížil,“ tvrdí.

Polícia to podľa neho vyhodnotila tak, že pes nebol na vôdzke a nemal tam čo hľadať. Nechápe to, lebo išlo o verejné priestranstvo a neadekvátne použitie zbrane na mieste, kde sa nachádzalo asi 15 ľudí. „Teraz trafil psa, zajtra to môže byť človek,“ dodal s tým, že Luko sa zo zranení zázračne vylízal, pričom operácia ho stála 300 eur.

Prípad je podľa banskobystrickej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej v štádiu objasňovania. „Momentálne sa to vyšetruje ako priestupok proti majetku,“ povedala.

So strelcom sa nám skontaktovať nepodarilo, no podľa našich informácií uvádza, že pes zaútočil na jeho rodinu a on konal v sebaobrane.