Vojna rimavskosobotských poslancov s matičiarmi a pamiatkarmi: Rozhádala ich socha!

Umiestnenie sochy básnika Jánosa Aranya na Námestí Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote by bolo v rozpore s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Banskej Bystrici. Je zo dňa 6. apríla tohto roku a nadobudlo právoplatnosť 30. apríla. Uvádza sa to v stanovisku Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) v Rimavskej Sobote.

Poslanci návrh odklepli

Súhlas s umiestnením sochy na návrh ôsmich poslancov maďarskej národnosti z poslaneckého klubu Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty schválilo Mestské zastupiteľstvo 30. mája.

Matica vyzýva primátora mesta Rimavská Sobota, aby uznesenie zo zastupiteľstva týkajúce sa tohto bodu vetoval. "Na návrh ôsmich poslancov som to zaradil do programu a poslanci umiestnenie sochy schválili. Pamiatkari dali stanovisko, že na tomto námestí môže byť iba jedna socha M. Tompu. My tu máme aj sochu Sándora Petőfiho, ktorú musíme odstrániť a nájsť pre ňu dôstojné miesto inde. Následne sochu M. Tompu musíme premiestniť do centra. Poslanci darmo odsúhlasili umiestnenie ďalšej sochy, ale pokiaľ pamiatkari nedajú súhlas, tak tá socha tam ísť nemôže. To znamená, že budem žiadať o stanovisko KPÚ Banská Bystrica a toto budem rešpektovať,“ uviedol pre agentúru SITA primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Nechceli rokovať o návrhu

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote uviedol, že už pred rokovaním Mestského zastupiteľstva žiadali o vypustenie tohto bodu z rokovania.

Dôvodom ich žiadosti bol práve rozpor prípadného schválenia uznesenia s rozhodnutím KPÚ a tiež mala „zámer predchádzať narušeniu doteraz pokojného spolunažívania občanov slovenskej a maďarskej národnosti v meste a regióne“.

Musia premiestniť aj Petőfiho

KPÚ Banská Bystrica rozhodol o premiestnení sochy Tompu na pôvodné miesto v zmysle historického vzhľadu námestia z roku 1908.

Súčasne rozhodol o premiestnení sochy Petőfiho na vhodnejšie miesto mimo Námestia M. Tompu a vylúčil možnosť umiestnenia ďalších sôch na tomto námestí. „Aj keď táto skutočnosť bola navrhovateľom umiestnenia sochy Jánosa Aranya známa, za tento návrh hlasovala väčšina poslancov klubu Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty. Schválený bol aj napriek tomu, že János Arany nie je ničím spätý ani s mestom Rimavská Sobota, ani s regiónom,“ dodal Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v stanovisku.