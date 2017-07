VIDEO Zúfalá mladá mamička Aneta: Za rok ju postihli 4 TRAGÉDIE

Pred rokom stratila Aneta milovaného partnera Csabu Kónyu († 29). Našli ho mŕtveho v ubytovni v Bratislave, kde pracoval. „Ostávalo mu asi päť hodín života, keď sme naposledy telefonovali. Hovoril mi, ako ma miluje, že mu aj so synmi veľmi chýbame,“ spomína Aneta so slzami. Druhova náhla smrť ju dodnes neprebolela.

„Stále čakám, že príde. Bol mi všetkým, nikdy sa mi neotočil chrbtom, vždy boli prvé naše deti,“ vyznáva sa. Pri rakve mu sľúbila, že deti vychová a dokončí, čo on začal. „Dosnívam náš sen o bezbariérovom dome, ktorý potrebujem najmä pre smrteľne chorého synčeka Patrika,“ pošepla mu vtedy. Teraz jej znova krváca srdce. Stav syna Paťka sa zhoršil.

Trpí spinálnou svalovou atrofiou, ktorá degeneruje sivú hmotu v mieche, čo vedie k úbytku svalových buniek. Postihnuté deti nevedia samy sedieť, ťažkosti im robí prehĺtanie aj dýchanie. Až 95 percent detí do dvoch rokov zomiera na respiračné problémy. Anetu zasiahla i ďalšia krutá správa. „Mama je v nemocnici, ťažko chorá. Bojím sa, aby navždy neodišla aj ona. Modlím sa, aby už osud nebol ku mne krutý, lebo trpím veľa,“ narieka zúfalo.

Lenže osud akoby ju nechcel šetriť. Jej druh Csaba len dva mesiace pred smrťou vybavil 47-tisícovú hypotéku a mal spotrebný úver 5-tisíc eur. „Kúpil bezbariérový dom kvôli Paťkovi. Keď mal zaplatiť prvú splátku, zomrel,“ hovorí Aneta. Mesačne musí vyžiť z 250 eur opatrovateľského príspevku a 300 eur vdovského dôchodku.

A teraz sa v banke dozvedela správu, ktorá ju zrazila na kolená. Do dvoch týždňov musí vyplatiť 7 540 eur za spotrebný úver aj s úrokmi z omeškania. „Ak to nezaplatím, pôjde dom do dražby. Keď nezoženiem peniaze, čo nemám šancu, tak pôjdeme asi s deťmi bývať pod most pri potoku pred domom,“ zúfa Aneta.