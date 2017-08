Takýto melón sa neodmieta! Aj vy si z neho môžete odkrojiť poriadny kus

Letné prémiové žrebovania lotérie LOTO trvajú od 23. júla do 23. augusta. Príležitostí na chutný kúsok eurového melóna lotériovej spoločnosti TIPOS je teda viac ako dosť. Šanca na výhru je jednoduchá: stačí uzatvoriť stávku v hre LOTO v predajniach TIPOS, tipovať online na www.etipos.sk, prostredníctvom SMS alebo využiť vymoženosti mobilnej aplikácie.

Či sa aj na vás usmialo šťastie, sa dozviete každú stredu a nedeľu o 18. hodine, keď sa žrebuje 10 prémiových kódov, pričom každý vyhráva 10 000 eur. Prémiové žrebovania sú v rámci lotérie LOTO vždy výnimočné. Tento rok ich má spoločnosť TIPOS v ponuke už štvrtýkrát a tešia sa veľkej hráčskej obľube. Podať si stávku v hre LOTO a vyhrať prémiových 10-tisíc eur mohli počas uplynulého horúceho víkendu aj návštevníci plážového kúpaliska Aqualand v Banskej Bystrici.

Mnohí to využili, dúfajúc, že šťastena im bude naklonená. Nadšene sa zastavovali aj pri kufríku plnom peňazí. „Naozaj je tam milión eur? Niečo podobné sme doteraz videli len vo filmoch. Určite sú pravé iba tie vrchné bankovky a pod nimi sa skrývajú obyčajné papieriky,“ smiali sa Igor (63), Ružena (62) a Silvia (59). Organizátori počas tropického dňa symbolicky ponúkali aj osviežujúce melóny.

Dokopy rozkrájali 50 veľkých kusov. Ochutnať z nich prišli aj Katka (37) s Michalom (35). „Nezvykneme tipovať, toto je prvýkrát. Prilákal nás sem melón,“ priznali odhrýzajúc si zo šťavnatej pochúťky. „Ale že je v tom kufríku naozaj milión eur, tomu neveríme,“ krútili hlavami. „To by tu len tak nevystavili. Neexistuje,“ dodali skepticky.

Ale naozaj to bolo tak. V kufríku bol milión eur, ktorý TIPOS v lete rozdá. Samozrejme, takúto kopu peňazí strážili ochrankári a vystavovali ju chránenú bezpečnostným sklom. Milión eur uvidia ešte aj návštevníci kúpaliska Červená hviezda v Košiciach a ľudia, ktorí sa prídu kúpať na Senecké jazerá. Takže sa pridajte k nim, nech je kúsok chutného melóna aj váš!

Čo by ste urobili s výhrou 10 000 eur?

Pýtali sme sa ľudí na kúpalisku v Banskej Bystrici.

Jakub (26), Ružomberok

„Tipujem stále. Párkrát sa mi podarilo vyhrať sumy do 30 eur. Výhru 10-tisíc by som použil na dokončenie domu.“

Ivana (38), B. Bystrica

„Mesačne tipujem asi dvakrát. Občas vyhrám 15 či 25 eur. Desaťtisícová výhra by išla na splatenie úveru alebo nové auto.“

Rudo (44), B. Bystrica

„Skúšam to každý týždeň. Občas vyhrám 8 alebo 10 eur. Z desiatich tisíc by som niečo dal do domácnosti a išli by sme na dovolenku.“

Mária (55), Brezno

„Tipujem nepravidelne. Raz som vyhrala 50 eur. Keďže mám viac ako dvadsaťročné auto, za väčšiu výhru by som si kúpila nové.“

Dušan (56), Brezno

„Podľahnem tomu len niekedy. Moja najväčšia výhra bola 100 eur. Desaťtisíc by som investoval do dobrej dovolenky.“