Americké vrtuľníky v Prešove: Piloti museli najprv zvládnuť jednu fintu

Slovenských pilotov vyškolili na ovládanie týchto tmavých strojov priamo v Amerike.

Najprv však museli absolvovať špecializovanú výučbu angličtiny a naučiť sa južanský prízvuk.

Až potom prešli pilotným výcvikom. Jedným z nich je aj major Ivan Mudroň z Prešova, ktorý za oceánom pobudol takmer rok a zúčastnil aj kurzu zalietavacieho pitola.

Presadol z ruského bojového

Doteraz lietal na ruských vrtuľníkoch rôznych typov, jeho srdcovkou bol bojový. Nebojí sa, že si popletie ovládanie? “Nepredpokladám to, lebo ja už dlhšie lietam na týchto typoch strojov,” zasmial sa.

Potvrdil však, že rozdiely v spomínaných typoch vrtuľníkov sú značné. Najmä čo sa prístrojového vybavenia týka. “Tieto Black Hawky majú už multifunkčné displeje, ktoré zobrazujú viac informácií ako ruské. A majú aj systém autopilota a stoj vie letieť aj sám. Dá sa s nimi lietať, ako sa hovorí, na ruky, ale zároveň využívať aj autopilota. Zvyšuje sa tým komfort pilotáže. Nemusím sa venoval len riadeniu, ale môžem plniť aj taktické úlohy,” vysvetlil.

Strach pred lietaním nezaprel

Na otázku, či sa nebojí, keď sadá do vrtuľníku, otvorene povedal: “Isté obavy tu sú. No napätie zlepšuje výkon a zvyšuje pozornosť.”

No priznal aj to, že keď sadne do kokpitu a dodržiava predpísané procedúry a štandardy nutné pre úspešné splnenie procedúry, napätie z neho opadá.

Pribudnú ďalšie stroje aj piloti

Postupne preškolia na tieto typy strojov ďalší personál. “Je dosť veľký rozdiel v technike pilotovania, systém týchto vrtuľníkov umožňuje jednoduchšie pilotovanie. Komplexnosť systémov, napríklad navigačný, umožňuje nastavenie tak, že ten vrtuľník dokáže zaletieť aj sám," doplnil náčelník letovej operačnej skupiny štábu Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove Vladimír Jakubík.

Prvé dva vrtuľníky z deviatich zakúpených dorazili do Prešova pred mesiacom.

Za celú dodávku armáda zaplatí 261-miliónov eur. Po slávnostnom odovzdaní prvých dvoch strojov jeden z nich vzlietol aj s ministrom obrany Petrom Gajdošom.