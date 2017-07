FOTO Peklo v Slovenskom raji: Neuveríte, čo spôsobuje obrovské rady pred rebríkmi!

Chlapi z Horskej služby Národného parku Slovenský raj na rozdiel od turistov nevnímajú danú situáciu nijako dramaticky.

Najprv selfie

„Takýto stav spôsobujú samotní ľudia. Prichádzajú do rokliny, no namiesto toho, aby plynule pokračovali po vyznačenom chodníku, zastavia sa v tzv. lieviku pri vstupe, kde sa fotografujú a s vodopádmi v pozadí robia si selfie. Ani sa nenazdajú a o niekoľko minút sa ich tam zhromaždí niekoľko desiatok,“ vysvetľuje starší záchranár-špecialista Ján Knuteľ.

Absencia disciplíny

„Samozrejme, keď sa spamätajú, zistia, že po rebríkoch sa nedá vybehnúť tak rýchlo ako po chodníku alebo ceste. Musíte byť opatrný, aby ste neublížili sebe, ani ostatným. Práve tento moment spôsobí, že sa začnú tvoriť rady,“ dodáva skúsený záchranár. Priznáva, že hory sú preľudnené, ale ak vládne disciplína, tak sa dá všetko zvládnuť.

Semafory a počítadlá

Aj preto sa pred tromi rokmi uvažovalo, že prechod Slovenským rajom budú regulovať semafory. Mali samotným turistom naznačiť, že chodníky sú plné, takže by mali radšej počkať a do tiesňavy sa vydať neskôr, aby zbytočne netrčali v rade pod rebríkmi, ktorými je Slovenský raj známy.

Lenže podľa všetkého na semafory nie sú peniaze. Preto by do roka - dvoch mohli pribudnäť pri vstupoch na vyznačené turistické trasy aspoň počítadlá, ktoré by evidovali prichádzajúcich návštevníkov. Zamestnanec parku by pri určitom počte ich ďalší vstup na turistické chodníky reguloval.

Znie až neuveriteľne, že turisti na upozornenia reagujú veľmi podráždene. Dokonca až agresívne. „Odvrknú nám, že je demokracia a je to iba ich vec čo robia a ako sú vystrojení. Nerozmýšľajú, že ak sa niečo stane, my vyrážame do terénu, aby sme ich zachránili,“ hovorí Jano.

Základom dobrá obuv

Samostatnou kapitolou je nerešpektovanie turistického značenia. „Výstup Suchou Belou vedie korytom potoka. Keď je po daždi, riečište sa naplní vodou a jeho hladina stúpa. Turisti v snahe uchrániť si obuv, traverzujú do svahu. Tento je často podmočený a preto dôjde k pošmyknutiu, k škaredým pádom a vážnym úrazom. Žiadame preto ľudí, aby nevybočovali z koryta. Radšej nech si namočia topánky ako skončia so zlomeninou,“ varuje starší záchranár- špecialista Ján Knuteľ.

Skúsený záchranár sa rozlúčil s nami úsmevnou príhodou.

Utopený fotoaparát

"Požiadali nás turisti, že im spadol pri Misových vodopádoch fotoaparát do „vane“ či im ho niektorý záchranár nevyloví. Náš kolega v čase voľna si zohnal neoprén a ponoril sa do ľadovej vody. Našiel dva "foťáky" a hromadu okuliarov. Naša práca je neraz aj o inom ako "len" o záchrane ľudských životov,“ uzavrel Jano s úsmevom.

