FOTO V Slovenskom raji iba po chodníkoch: Ak odbočíte, hrozí vám problém!

Fotografie tlačenice v Slovenskom raji turistov môžu akurát tak odradiť. Teda ako ktorých. "To je normálne. Pod rebríkmi sú kolóny každý víkend a v lete takmer každý deň. Podobná situácia je napríklad aj v Jánošíkových dierach v Terchovej," tvrdia turisti.

Semafory a počítadlá

Aby zabránili tlačenici a frontám, chceli pred tromi rokmi nainštalovať v Slovenskom raji semafory. To zlyhalo na nedostatku peňazí.

Teraz uvažujú kompetentní o počítadlách. Tie by boli pri vstupe na turistický chodník a evidovali by počet prichádzajúcich turistov. Ak by dosiahli určitý počet, pokladník by ďalších zastavil.

Do Raja iba s poistením

Ak sa chystáte do Slovenského raja, nezabudnite sa poistiť.

Je pravda, že základné poistenie máte v cene vstupenky. To vám však pomôže len vtedy, ak sa zraníte na turistickom chodníku.

Ak však z neho vybočíte a nedajbože sa vám niečo prihodí, v takomto prípade vás už poistenie v cene vstupného neochráni. Preto je lepšie priplatiť si k vstupenke aj ďalšie poistenie, ktoré vás kryje v prípade úrazu mimo turistickej trasy. Na osobu a na deň stojí 20 eur.

Na čo nezabudnúť?

O odeve a topánkach turistov, by záchranári mohli rozprávať celé hodiny. Videli už turistov bez topánok, ženy v sandálkach, nevhodne oblečených, chýba im napríklad plášť do dažďa, vibramy, ale aj teplejšie oblečenie. V horúčavách zasa prikrývka hlavy, dostatok nápojov a jedlo.

Kedy vyraziť do hôr?

Ľudia by si mali privstať a vyraziť na túru hneď po východe slnka, nie ako býva zvykom spať do poludnia a potom vykročiť do hôr. Aj návštevný poriadok hovorí o tom, že pohyb turistov na území NP je časovo ohraničený východom a západom slnka. Volala im turistka, že má problém. Vraj sa naraz zamračilo a ona sa nevie zorientovať v teréne. Chlapi jej pomohli, ale vôbec nešlo o blížiacu sa búrku, ale zmrklo sa pred nocou.

Vstupné do Raja

Je v ňom aj postenie - ale platí iba vtedy, ak sa vám úraz stane na turistickej trase. Ak z nej odbočíte do voľného terénu,už neplatí. Preto je dobré pri vstupe na trasu zaplatiť ďalšie poistenie - 0,20 eura na osobu a deň. Potom ste poistení v každom prípade a na každom mieste.

Cena návštevného lístka do Národného parku Slovenský raj

(príspevok na obnovu technických zariadení)

1-dňový lístok: