FOTO Rožňavčania spojili sily a vytvorili zaujímavý rekord: Toto by ste nečakali!

Rožňava sa naplno pustila do vytvorenia nového rekordu. Na to, aby sme však cenný zápis získali bol potrebný čo najväčší počet ľudí. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov sa uskutočnil v nedeľu, 9. júla 2017 na Námestí baníkov v rámci programu Rožňavského kultúrneho leta 2017.

Rožňavčania však ukázali, že sa vedia spojiť a prispieť k dobrej veci. Stovky z nich sa chytili za ruky a symbolicky objali našu dominantu mesta, Strážnu vežu. Tým vytvorili nový slovenský rekord.

Na všetko dohliadal komisár a zakladateľ Knihy slovenských rekordov, Igor Svítok. Ten uviedol, že rekord sa vydaril. "Živá reťaz okolo Strážnej veže bola vytvorená z 341 ľudí," doplnil Svítok.

"Počas tohto podujatia sme chceli spoločnými silami získať rekord o najväčší počet ľudí v živých kruhových reťaziach a následný zápis do Knihy slovenských rekordov. To sa nám napokon aj podarilo," povedala kultúrna referentka Lenka Leštáková.

Na Námestí baníkov do tanca hrala Ľudová hudba Ondreja Hlaváča a predstavili sa aj folklórne súbory Haviar, Dubina, Borostyán a Detské folklórne súbory Haviarik a Kincskeresö.