Košickí poslanci o primátorovi Rašim: Dohadzuje kšefty sesternici!

Košickí nezávislí poslanci Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček sa obuli do primátora Richarda Rašiho. Rozhádali ich smeti. Poslanci upozornili na prepojenie primátorovej sesternice Jany Palčikovej so spoločnosťou Kosit, ktorá na východnom Slovensku zabezpečuje nakladanie s odpadom. Tvrdia, že Palčiková má ekonomické výhody z podnikania s danou spoločnosťou - a to na úkor Košičanov.

Poslanci sa pustili do košického primátora. Autor: Daniela Pirschelová