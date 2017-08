Lúčničiari na Kriváni: Pán profesor Nosáľ, dali sme tú vašu!

Lúčnica zavítala do našich veľhôr presne po 30 rokoch. Umelecký vedúci Lúčnice Štefan Nosáľ († 90) sa projektu folkloristov v Tatrách žiaľ už nedožil.

Po smrti nestora slovenského folklóru to však s ich vystúpeniami vyzeralo všelijako.

O tom, či folkloristi do Tatier pôjdu rozhodovala až umelecká rada súboru. Tá napokon povedala Tatrám áno. „Práve na počesť pána profesora Nosáľa. Ten by si to takto istotne želal,“ poznamenal Július Jackuliak, manažér tanečnej zložky vo folklórnom súbore.

Začali pekne zostra

Lúčničiari začali hneď prvý deň pobytu v Tatrách poriadne zostra. Na Kriváň, ako symbol slovenskej hrdosti vystupovali už od pol šiestej ráno. „Bolo to náročné stúpanie, stretli sme desiatky sympatických ľudí, ktorým sme cestou neraz spievali. Celý čas nás sprevádzalo slniečko, asi nám to pán profesor hore vybavil,“ opísala dojmy Štefánia Bartošová z Lúčnice.

Bližšie k profesorovi

Na vrchol Kriváňa, ktorý je opradený mnohými legendami a povesťami vystúpili členovia Lúčnice takmer do jedného. Náročné skaly zvládli aj vďaka výbornej kondícii. „Bol to veľký zážitok pre nás všetkých. Na Kriváni sme boli bližšie k profesorovi Nosáľovi a tak sme mu zaspievali jeho obľúbenú pesničku Nič sa mi nepáči,“ prezradila Š. Bartošová.

Kde vystúpi Lúčnica

Program Lúčnice v Tatrách pokračuje ďalej. V stredu sa jej členovia predstavia najmenším na Medvedích dňoch na Hrebienku i večerným programom pri Štrbskom plese. Na rovnakom mieste sa predstavia aj vo štvrtok večer hlavným koncertom.