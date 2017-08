Stretnutie s dvomi kráľmi v Starej Ľubovni: Ukázali aj vzácne poklady

Stretnutie dvoch kráľov na jednom mieste bola v stredoveku výnimočná udalosť. Nebolo to vtedy bežné.

Navyše, bol to aj jeden z najdôležitejších okamihov hradu Ľubovňa. Sem totiž chodievali králi zriedka, pretože to bol pohraničný obranný hrad. “To, čo sa tu udialo, na veľmi dlhé obdobie výrazne zmenilo nielen históriu Spiša, ale malo to dopad na celú Európu,” vysvetľuje kastelán hradu Jozef Balužinský.

Ukončili vojnu

Panovníci dohodou tak ukončili vzájomné dlhoročné vypaľovanie miest a dedín.

Uvedomili si, že vedenie vojny medzi sebou prináša zbytočné straty na životoch, úbytok síl a stojí to aj veľa peňazí.

Navyše, uhorský kráľ a rímsky cisár Žigmund Luxemburský si plánoval upevniť územie na južných hraniciach svojho územia a získať Dalmáciu.

No a po uzavretí mieru s Poľskom sa mohol plne venovať vojne s bohatými Benátkami. Potreboval totiž prístup do Stredomoria, aby mohol obchodovať.

A keďže každá vojna stojí veľa peňazí, požičať si ich chcel práve od Vladislava II.

Títo dvaja muži boli kedysi síce protikandidáti o získanie uhorského trónu, no aj švagrovia, lebo ich manželky boli sestrami.

Keď sa na hrade stretli, ich ženy už nežili, prišli s novými. A aj s celým kráľovským sprievodom, rytiermi, kancelármi, diplomatmi, vytrvalými jazdcami a vojenskými jednotkami.

Hodovali niekoľko dní

Pripravili im tu honosnú kráľovskú hostinu a keď si predstavíme, že v tom čase tu stále iba gotická časť hradu, mali čo robiť, aby sa sem nielen zmestili, ale aj aby prizvaní kuchári a cukrári toľko potravín spracovali a pripravili.

Mnohí zo sprievodu museli prebývať v podhradí, v táboroch. Šľachtici boli ubytovaní v meste, v ktorom v tom čase žilo okolo tisíc obyvateľov.

No napriek všetkému králi dokázali nájsť spoločnú reč. “A Žigmund si od Vladislava požičal 37 tisíc kôp českých grošov práve na vojnu s Benátkami,” dodáva Balužinský.

Po prepočítaní na pomernú jednotku, keď sa berie do úvahy, že jedna kopa mala 60 kusov mincí, to vychádza na viac ako 2-milióny českých grošov, ktoré sa vtedy považovali za spravodlivú menu.

Zábezpekou na vrátenie peňazí bol takzvaný Spišský záloh

Išlo o akési stredoveké záložné právo, teda zálohovanie 34 spišských miest a obcí Poľsku. “Paradoxom bolo, že Žigmund Luxemburský niekoľkoročnú vojnu s Benátkami nevyhral a požičané peniaze nevrátil. Hrad sa tak vrátil z poľského vlastníctva až o 360 rokov násilným spôsobom, kedy si Poľsko rozdelili Rakúsko-Uhorsko, Prusko a Rusko,” vysvetľuje kastelán.

V pestrom programe, ktoré pripravilo na víkend Ľubovnianske múzeum, si môžu návštevníci pozrieť príchod poľského kráľa a jeho sprievodu na koňoch v dobovom oblečení.

Koruna, žezlo a jablko dvoch panovníkov

Vidieť môžete korunovačné klenoty oboch kráľov, čo je veľkou raritou, lebo spoločne na jednom mieste sú málokedy.

Súčasťou programu bude aj sokoliari lov pernatými dravcami.

Divadelné predstavenia s rekonštrukciou udalostí sú naplánované vždy o 11:00, 13.30 a 15:30 hodine. V piatkovom programe hradných dní je aj nočný vstup. “Ukážeme, ako to vyzeralo v čase stretnutia kráľov na hrade, keď sa zhasli svetlá. O život Žigmunda totiž stále niekto usiloval, na jeho hlavu bola vyhlásená aj odmena 30-tisíc dukátov. V tom čase bolo populárne odstraňovať protivníka jedom. A my dnes večer nájdeme traviča,” zasmial sa Balužinský.