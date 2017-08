To, čo poznáme z filmov, sa stáva realitou aj na Slovensku: Pri Košiciach sa objavilo tornádo

Nezvyčajný úkaz poriadne vystrašil Košičanov aj vodičov idúcich do Rožňavy. Nestačili sa čudovať. To, čo videli, však bolo skutočné. Zárodok tornáda sa objavil priamo nad U.S. Steelom.

Košičania sa nestačili čudovať, čo vidia. Autor: SHMÚ