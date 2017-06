Ukrajinci už nebudú potrebovať víza do EÚ: Polícia nasadzuje posily na východnej hranici!

V nedeľu nadobudne platnosť rozhodnutie Európskej únie o zrušení vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny. Tá by sa chcela v budúcnosti dostať do únie, týmto krokom jej Brusel vyšiel v ústrety. A to napriek tomu, že na východe Ukrajiny stále zúri vojna. Polícia v tejto súvislosti posilní svoje zložky na hraničných priechodoch aj cestách v okolí v záujme bezpečnosti a plynulosti.

„Predpokladáme, že budú mať väčší záujem o návštevu Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu je možné očakávať zvýšenie čakacích lehôt najmä pri ceste z Ukrajiny na Slovensko,” informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Odporučila cestujúcim prispôsobiť ich časové plány prípadnému zdržaniu. No obyvatelia obcí v pohraničnej oblasti na východe znalí pomerov si vôbec nemyslia, že by k nám odteraz začali húfne prichádzať Ukrajinci.

„Tí, ktorí chceli, prišli aj doteraz, počet návštevníkov nebude prudko stúpať,” vysvetľuje Ľudovít Tóth, starosta Veľkých Slemeniec (okres Michalovce). V ich obci je hraničný priechod pre peších a cyklistov a bol to práve on, kto sa veľkou mierou zaslúžil o jeho vybudovanie pred 12 rokmi. Chcel totiž, aby sa mohli rodiny na jednej aj druhej strane navštevovať. Kedysi totiž obec násilne rozdelili na slovenskú časť a ukrajinskú, v strede natiahli ostnatý drôt, a tak na desaťročia oddelili od seba viaceré rodiny.

Ani po páde komunizmu to pre Ukrajincov také jednoduché nebolo. Mohli prichádzať iba dookola, čo znamenalo desiatky kilometrov navyše cez Maďarsko alebo cez Vyšné Nemecké. Po vybudovaní malého pohraničného styku mohli slovenské rodiny bez problémov navštevovať svojich blízkych v druhej časti dediny. No ak chceli prísť príbuzní z opačnej strany hranice k nám, potrebovali víza.

Keď však Maďari povolili dvojaké občianstvo, mnohí Ukrajinci si vybavili maďarský pas, a tak sa bez problémov dostali na Slovensko. „Chodia tu za rodinami, mnohí aj obchodne, nosia tu na predaj cukríky či iný tovar. Takto si privyrábajú, u nich sú nízke platy,” vraví pracovníčka miestneho úradu Judita (45). Vo výhode sú stále Slováci, ktorí chodievajú za hranice za lacnejšími nákupmi či za lacnými zubármi.

Zvýšeného náporu cudzincov zo susedného štátu sa neobávajú. „Uvidíme, čo bude. Ale nemyslím si, že by teraz k nám začali húfne prichádzať. Hoci, tešila by som sa, možno by mi to zvýšilo tržby, ale je to nepravdepodobné,” hovorí krčmárka Emma (42). Podľa nej u nás ukrajinskí návštevníci kupujú pracie prášky, ktoré sú vraj kvalitnejšie ako u nich, hoci sú tej istej značky. „Prichádzať budú iba solventnejší a tých je tam málo,” doplnila úradníčka Judita.

A ako to vidia samotní Ukrajinci? Veľmi zložito. „Na cestu k vám bez víz potrebujeme biometrický cestovný pas. A ten vyjde v prepočte na vaše okolo 40 eur. To je pre nás veľa, u nás učiteľ zarába 30 eur,” opisuje ukrajinská predavačka Ildikó (52). Tým sa však jej výpočet nevýhod nekončí. „Ešte k tomu musíme priložiť množstvo dokladov - potvrdenie o zabezpečení ubytovania v hoteli alebo inde, musíme preukázať, že máme peniaze na každý deň pobytu u vás, zaplatiť zdravotné poistenie. Pritom pre nás je 5 eur veľký peniaz.” Tí Ukrajinci, ktorí nemajú biometrický pas, naďalej podliehajú vízovej povinnosti. Podľa zákona musia preukázať aj prostriedky na živobytie v sume 56 eur na osobu a deň pobytu.