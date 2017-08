Unikátna pyramída zmizla: Aké je vysvetlenie záhady?

Bola to kópia Cheopsovej pyramídy. "Postavená bola z 42 760 špeci­álnych kamenných tehličiek, ktoré vyrábajú v miestnej firme a budovala sa približne 9 mesiacov. Pre tento účel bolo upravené aj okolie stavby. Pyramída sa postupne rozoberá od pondelka, 31. júla 2017," povedala Graziella Tokár.´z miestnej firme, kde pyramída stála.

„Keďže šéf je umelec a stále niečo nového vymyslí, tak si momentálne zmyslel, že už bolo dosť tejto pyramídy, ktorá tu bola niekoľko rokov a pustí sa do nového projektu.

Po ukončení prác by sa tu mala vybudovať plocha mieru, keďže táto téma je momentálne top 1 vo svete. Svoje si tu nájde každá veková kategória. Už sú tu inštalované aj nejaké nové obrazy,“ uviedla pre portál pluska.sk

Graziella Tokár s tým, že pyramída bola naozaj vyhľadávaná.

„Je to škoda, bola to už taká súčasť našej dedinky, no už sa nevieme dočkať nového výtvoru Rakúšana. Je naozaj šikovný a má super nápady,“ povedala obyvateľka Dlhej Vsi, Magdaléna.