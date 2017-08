Vdova Lucia s tromi malými deťmi živorí: Na sirotské dôchodky od štátu čakajú už 8 mesiacov!

Otec detí v januári náhle zomrel v autobuse na ceste za prácou do Belgicka. V tom čase už boli manželia rozvedení. Keď sa vrátil z Anglicka do Prešova, nedarilo sa mu tu nájsť prácu, a preto upadal do depresií a zo smútku začal piť. „Bolo to veľmi ťažké obdobie, neplatil na deti, musela som od neho vymáhať peniaze cez súd. A keď som dosiahla, že mi bude platiť štát, man žel zomrel a bolo po náhradnom výživnom, už som naň nemala nárok,“ opisuje mladá žena, ktorá sa spolu so svojimi deťmi zmieta na hranici chudoby.

Požiadala o sirotské, no na sociálke doteraz preverujú, či by nemohla dostávať peniaze na deti z Anglicka. „Exmanžel tam tri roky pracoval, u nás vraj nemal dostatočný počet odrobených rokov,“ vysvetľuje pokorne. Zúfalá žena v bezvýchodiskovej situácii je na materskej s najmladšou dcérkou. Roboty sa nebojí, je starostlivá, pracovitá.

Sú odkázaní len na štátne dávky

No nie je jednoduché nájsť si také zamestnanie, aby sa dokázala aj o deti postarať. „Práca na zmeny vôbec neprichádza do úvahy, deti sú ešte malé, nemôžem ich nechať samy. Nemá mi ich kto postrážiť.“ V neľahkej situácii je preto odkázaná na materský príspevok a rodinné prídavky. Spolu je to 280 eur.

Bývajú v podnájme v pivničných priestoroch staršej bytovky, čo ich mesačne stojí 240 eur. Nebyť príbuzných či dobrých ľudí, skončila by s deťmi v krízovom centre.

Mesačne je totiž ustavične v mínuse a aby prežili, musia sa spoľahnúť na pomoc od iných. Je vďačná svojim rodičom, ktorí sa s ňou podelia aj o to málo, čo majú. S potravinami a oblečením im vypomáha isté občianske združenie. A to im musí stačiť. Žiadne nároky nemajú, deti sú rozumné a naučené skromnosti.

Dávidka baví rybárčenie. „Našťastie, dedko ma často bráva so sebou, sľúbil mi aj udicu,“ teší sa najstarší chlapček. Adamko sa rád hrá s legom a autíčkami, no o kupovaní hračiek ani nesníva a spokojný je s tými, ktoré dostal od starších bratrancov.

Mäso je pre nich luxus

Najväčším problémom je však strava, Lucia musí poriadne kalkulovať, čo uvarí. „Deti nevymýšľajú, zjedia obyčajné špagety s kečupom, majú radi paradajkovú i zeleninovú polievku. Mäso máme iba občas, určite nie každú nedeľu. To by sme si nemohli dovoliť. Aj kuracina je pre nás drahá,“ opisuje.

Napriek všetkému trápeniu sú deti pre Luciu obrovskou radosťou a vychováva ich v láske a úcte k druhým aj k sebe navzájom. A je to na nich poznať.