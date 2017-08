Versače zhrabol ďalšiu Mojsejovej nehnuteľnosť: Kto na to doplatí najviac?

Z auta vystúpil František Kabrheľ a ešte ďalší muž. „Mladší, podľa najnovšej módy nahodený tridsiatnik, rovnaké črty by mohli napovedať, že to je Versačeho brat, ale celkom možné, že aj priateľ, čo by ma ani neprekvapilo, keďže sa hovorí, že manželstvo Kabrheľa s Mojsejovou je po všetkých stránkach nejaké čudné,“ povedala so smiechom študentka Katka (24).

Nový vlastník

Na obecnom úrade sme sa dozvedeli, že Kabrheľ sa prišiel k ním „predstaviť“ ako vlastník nehnuteľnosti. „Presnejšie polovice, ktorú na neho prepísala manželka Nora Kabrheľová. Druhá časť patrí Braňovi. Na základe jeho súhlasu užíva chalupu matka hudobníka, Beáta Mojsejová (69). Donedávna žila spolu so synom Attilom, ale ten zhruba pred mesiacom za zvláštnych okolností zomrel a tak ostala stará pani sama,“ prezradili nám úradníci.

Polovica domu nestačí

Versače by chcel prerábať a rekonštruovať starý dom, preto by ho určite potešilo, keby sa Beáta odsťahovala a zároveň Braňo na neho prepísal aj svoju časť domu. Argumentuje, že domček bol kúpený za Norine peniaze, preto patrí jej, nie Mojsejovi. Hudobník však o niečom takom nechce ani počuť. „K tomu sa nevyjadrujem,“ napísal nám Kabrheľovej exmanžel. Podľa našich informácií sa chystá v týchto dňoch vycestovať na Srí Lanku.

Bývanie ako v stredoveku

„Braňo mi vybavuje umiestnenie v domove dôchodcov, ale bude to ťažké. Ja peniaze na poplatky nemám, keďže časť penzie mi už mnoho rokov berie exekútor,“ posťažovala sa nám pani Beáta. „Aj by som najradšej odtiaľ odišla, ťažko sa mi tu žije. Nemám riadnu toaletu iba suchý záchod. V dome nie je plyn ani voda. Nebyť Braňovej priateľky Janky, ktorá mi každú nedeľu dovezie niečo na pitie a zjedenie, asi by som tu skapala,“ sťažuje sa dôchodkyňa. Zaujímalo nás či ju navštevuje vnuk a syn. „Mladý Branko sem príde raz za mesiac, „veľký“ Braňo, zriedkavejšie, skoro vôbec,“ poznamená smutne.

Sama a opustená

Dodáva, že v januári bude mať sedemdesiat rokov. „Nepredstavovala som si, že na staré kolená budem žiť opustená. Nebyť susedky, ani sa nemám s kým porozprávať. Cudzích prosím, aby mi narúbali drevo, keďže už nevládzem. Potrebovala by som doplniť zásoby, lebo takmer všetko drevo som už minula. Nikto sa však k tomu nemá. Syn je v ostatnom čase zvláštny, neviem čo sa deje. Nerada to priznávam, ale Braňo mal ostať s Norou, tá sa o mňa starala," horekuje pani Beáta o ktorej miestni nemajú najlepšiu mienku. „Pije celá rodina, preto tam Beáta žije ako v stredoveku, len toľko poviem,“ hovorí Margita, ktorá nechcela povedať nič viac.

Nitran berie všetko

Nech je akokoľvek. Kabrheľ si môže mädliť ruky. Dom na Pereši je jeho, rovnako aj polovica nehnuteľnosti v Smolníku. Na apartmáne v Tatranskej Lomnici, ktorý Braňo Mojsej prepísal na svojho syna, viazne plomba. Rozhodol o tom súd na základe návrhu Versačeho. Kontroverzný pár Nora a František Kabrheľovci sa domáhajú na súde aj vrátenia domu v Čermeli, keďže k jeho predaju došlo v čase, keď Nora sedela v base, aj preto nemohla namietať voči nakladaniu s domom a cene za ktorú ho veritelia predali.