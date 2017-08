Zbitý košický ortopéd: Išlo mu o život. Za útokom stojí jeho kolegyňa!

Jablkom sváru je ambulancia, ktorú lekár prevzal od svojej kolegyne, keďže sa rozhodla odísť do dôchodku a svoju prax ukončiť. Napriek prísľubu pracovala ďalej.

Rozvadili ich dlžoby

„V tom, že spolu ambulovali nebol problém, keďže Robert má záväzky aj v iných ambulanciách, takže Eva ho podľa potreby zaskočila. Nezhody medzi nimi vyvolali dlžoby, ktoré sa vyšplhali do výšky niekoľko tisíc eur,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ lekár, ktorý si neželá byť menovaný.

Diabolský plán

„Kolegyni došli peniaze a preto úhrada nákladov spojených s prevádzkou ambulancie ostala na jeho bedrách. Pochopiteľne sa mu to nepáčilo a chcel sa dohodnúť. Tento krok sa však nepozdával synovi ortopedičky Martinovi P., ktorý zosnoval diabolský plán," tvrdí lekár.

Debatu vystriedala bitka

Podľa našich informácií, lekárka zavolala kolegovi a iniciovala stretnutie kvôli doriešeniu vleklého problému. „Muž sa priviezol na miesto taxíkom zhruba o 13 tej o dve hodiny neskôr mali dohodnuté stretnutie s mladým lekárom. Keď ortopéd vošiel do ambulancie, Martin P. na neho zaútočil nástrojmi (putá, nôž, plynová pištoľ, obušok, paralyzér, kukla), ktoré si priniesol vo veľkej taške. Podľa zranení a spôsobu vedenia útoku tam nešlo o „príučku“, ale skôr to svedčí o tom, že mladého ortopéda chcel útočník zlikvidovať. Znie to síce nepochopiteľne, ale Martina sme tu všetci poznali, takmer denne chodil za svojou matkou. Je to veľmi problematický agresívny typ, ktorý sa topí v dlhoch a na finančné dno stiahol so sebou aj Evu,“ tvrdí lekár.

Ujsť nestihli

Po bitke sa lekárka so synom zbalili a chceli odísť, zraneného ortopéda nijako neriešili. Našťastie v tom čase sa neďaleko miesta útoku vyskytla zdravotná sestra, ktorá počula spoza zatvorených dverí, úpenlivé volanie o pomoc. Spolu s vrátnikom zalarmovali mestských policajtov, ktorí sa v danom čase nachádzali pred budovou polikliniky. Podľa očitých svedkov zdravotná sestra kričala na policajtov. „Zadržte ich, napadli lekára!“

Muži zákona následne Evu P. so synom Martinom zadržali a odovzdali do rúk kolegom zo štátnej polície.

Bez pomoci

Zranený lekár sa medzitým „ratoval sám“, ľahol si na vyšetrovacie lôžko a čakal na príchod záchranky. „Záchranári našli na mieste zraneného lekára, s posádkou komunikoval. Vyšetrením boli zistené viacpočetné rezné rany na oboch rukách a viacpočetné pomliaždeniny na oboch predlaktiach. Útok mal byť údajne vykonaný paralyzérom, obuškom, plynovou pištoľou a nožom,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca Košickej záchranky Igor Krupa.

Vyšetrovanie pokračuje

Zatiaľ čo zraneného muža hospitalizovali (momentálne je už v domácom liečení) lekárka so synom skončili v cele policajného zaistenia. "V súvislosti so včerajšou udalosťou v jednej z košických ambulancií, kde došlo k ľahkému zraneniu jednej osoby, začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bezprostredne po incidente boli zadržané dve podozrivé osoby, ktoré sú umiestnené v cele policajného zaistenia. V súčasnosti vyšetrovateľ PZ vykonáva potrebné vyšetrovacie úkony v danej trestnej veci a zisťuje bližšie okolnosti. Nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie k prípadu," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Zatajoval sa

Podarilo sa nám hovoriť aj so zraneným lekárom. Najprv potvrdil, že sme sa dovolali MUDr. Robertovi Š., keď sme sa však prestavili tvrdil, že máme nesprávne číslo.

Zapečatená ambulancia

Ako sme zistili, v ambulancii v Šaci ho dnes zastupoval kolega, v Poliklinike Sever sa v ortopedickej ambulancii neordinovalo, keďže polícia zapečatila jej priestory