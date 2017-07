FOTO Neďaleko Trnavy sa prevrátil autobus plný ľudí: Z jeho vraku vytiahli takmer 30 zranených!

Na mieste zasahuje 17 hasičov z Trnavy, Piešťan, Hlohovca a dokopy 5 kusov hasičskej techniky. Na mieste sa nachádzajú policajné zložky, ktoré riadi dopravu - cesta medzi Bučanmi a Trakovicami je uzatvorená.

Autobus so zájazdom seniorov smeroval z Púchova na Smolenický zámok. Do cieľa však nešťastne nedorazil. "Pravdepodobne v dôsledku šmyku narazil pravou prednou časťou do svahu a prevrátil sa na bok," uviedla policajná hovorkyňa. Zároveň vyzýva prípadných svedkov nehody, aby kontaktovali linku 158.

Prekvapivé odhalenie susedov?

Podľa obyvateľov neďalekých domov zohralo časť viny auto, ktoré išlo pred autobusom.

"Cesta bola mokrá a šmykľavá, pretože predtým v tej oblasti pršalo. Pred nami šlo nejaké osobné auto, ktorého vodič dal neskoro znamenie, že chce odbočiť doľava. Keď to náš šofér zbadal, začal brzdiť, no na klzkej ceste dostal šmyk a začalo ho rútiť smerom do priekopy. Aj sme do nej vrazili a autobus sa prevrátil. Tá cesta bola doslova ako šmýkačka," opísal chvíle hrôzy predseda okresného zväzu včelárov v Púchove Milan Janco (55), ktorý celú akciu organizoval.

Šťastím v nešťastí bolo, že medzi výletníkmi, ktorí smerovali do Smoleníc k výrobcovi medoviny, bol aj záchranár, ktorý sa okamžite ujal zranených. "To bolo naozaj šťastie, lebo vedel čo má robiť a tým, ktorí na tom boli najhoršie do príchodu záchranky poskytoval prvú pomoc. Zvládol to skutočne vynikajúco," pochválil predseda púchovských včelárov svojho člena.

Doslova šokujúco však vyznievajú slová o tom, ako sa zachoval odbočujúci vodič. "Odbočil do ulice, kam mal namierené a odišiel preč. Možno si nás a tú haváriu za ním nevšimol," zamyslel sa M. Janco. "Sme síce doudieraní a máme aj nejaké odreniny na rukách, ktoré nám museli ošetriť, ale inak sme dopadli celkom dobre. Niektorí na tom boli oveľa horšie. Do Považskej Bystrice nás previezli hasiči autobusom jedenásť, niektorí však boli bez zranení," doplnili Miroslav so Štefanom, ktorí od lekárov odišli z obviazanými lakťami.

Dohra je zdrvujúca, nie však fatálna

Do Fakultnej nemocnice v Trnave previezli sanitky desať zranených z nehody autobusu medzi obcami Bučany a Trakovice. Traja boli ošetrení ambulantne na urgentnom príjme, štyria zostali hospitalizovaní na traumatologicko – ortopedickom oddelení a ďalší traja na jednotke intenzívnej starostlivosti. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Aneta Raciková. Všetci hospitalizovaní z nehody sú podľa nej v stabilizovanom stave.

Pri nehode utrpelo podľa hovorcu operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Borisa Chmela päť osôb ťažké zranenia. Sedem osôb utrpelo stredne ťažké a 17 ľahké zranenia. Všetci bolo prevezení do nemocníc v Trnave, Galante a Piešťanoch. Najvážnejšie zranenú 52-ročnú ženu previezol vrtuľník do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre s poraneniami chrbtice, hornej končatiny a brucha.

Vrtuľník sa potom podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzany Hopjakovej vrátil späť k miestu nehody pre 60-ročného muža s poranením hrudníka a hornej končatiny. Po ošetrení bol transportovaný na centrálny príjem bratislavskej Univerzitnej nemocnice v Ružinove. Pri nehode zasahovalo šesť pozemných ambulancií a jeden záchranársky vrtuľník.

Stav zranených bližšie opísal hovorca galantskej nemocnice Tomáš Kráľ: "Do nemocnice boli privezení traja starší pacienti, všetci muži. Dvaja so zlomeninami rebier su hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeden so zlomenou rukou je umiestnený na traumatologickom oddelení. Stav pacientov je stabilizovaný mimo ohrozenia života."