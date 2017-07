Hotel Slovan bol perlou Piešťan, dnes je to „dom duchov“: Kto zachráni kultúrnu pamiatku?

Pôvodne Grand hotel Rónai, neskôr Royal a naposledy Slovan. Keď ho začiatkom minulého storočia otvorili, obdivovali ho ľudia zo širokého okolia. Hotel dostavali v roku 1906 a slávnostne otvorili v nasledujúcej kúpeľnej sezóne. Investorom a prvým majiteľom bol budapeštiansky kaviarnik Adolf Rónai.

Keď sa o tri roky neskôr dostal do finančných problémov, hotel získal Ľudovít Winter, ktorý mal prenajaté Piešťanské kúpele. Grand hotel s novým názvom Royal patril k najväčším a najluxusnejším v regióne. Ponúkal 180 izieb na ubytovanie, nádherne zdobené salóny, kaviarne, jedálne, čitárne, zimnú záhradu a hudobné miestnosti povestné svojou výbornou akustikou.

Podľa riaditeľa piešťanského Balneologického múzea Vladimír Krupu, budova hotela je jednou z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v meste. Zaujímavo riešená je aj z technického hľadiska. „Detaily stavby boli či už umeleckoremeselnými alebo remeselnými skvostami,“ upozornil Krupa. Napríklad štukový reliéf s motívom barlolámača na hlavnej fasáde a kovová markíza nad hlavným vstupom, drevená deliaca stena s hodinami vo vstupnej hale, drevené i liatinové zábradlia schodíšť a ich výzdobné prvky, či štuková výzdoba spoločenských miestností.

Pozoruhodná je vežička na streche s točitým dreveným schodišťom. „Mnohé zo spomínaných detailov sú žiaľ dnes poškodené alebo zničené,“ zhodnotil riaditeľ múzea. Hotel Slovan skončil na jeseň 1986. Rok predtým bol zapísaný medzi kultúrne pamiatky. Ani to mu však nepomohlo, aby mohol dôstojne prečkať na návrat lepších časov.

Je to ako zlomyseľnosť, že okolo zdevastovaného hotela premáva turistický vláčik, z ktorého cestujúci spoznávajú kúpeľné mesto. Keď zazrú dom duchov, šokovaní naň namieria fotoaparáty a mobily, aby si zvečnili túto hanbu mesta i celého Slovenska. „Prečo nechajú chátrať túto nádheru na takomto krásnom mieste? Je to veľká škoda. Prečo to Piešťanci dovolia?“ pýta sa pani Míla z Brna, ktorá si užíva slnečné dni v kúpeľnom meste.

Aká budúcnosť čaká niekdajšiu pýchu mesta zrejme nikto netuší. Rozpadávajúca sa budova patrí Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany. Majiteľmi sú Angličania. „Doteraz nebolo rozhodnuté o rekonštrukcii hotela, čo však neznamená, že je v budúcnosti vylúčená. Do údržby objektu Slovan vynakladáme nemalé finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na udržanie súčasného stavu a zabráneniu ďalšiemu znehodnocovaniu pamiatky,“ povedala hovorkyňa kúpeľov Andrea Platková.

Mesto Piešťany je 10 percentným akcionárom v kúpeľoch. „O Slovane už dlho hovoríme v minulom čase a ani po viac ako tridsiatich rokoch nie je istá jeho budúcnosť. Nie je to dobrý odkaz o spoločnosti pre budúce generácie. Verím, že časom sa nájde kapitál aj na opravu tohoto bývalého hotela. V tomto prípade však nikto nie je prorokom,“ komentoval viceprimátor Martin Valo.