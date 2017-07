Kontroverzná exprimátorka Zlatých Moraviec: Čo hovorí o návrate do politiky

Spory medzi mestskými poslancami a exprimátorkou, a najmä ich výstupy počas zastupiteľstva, zabávali nielen Zlaté Moravce, ale celé Slovensko. Možno aj preto ju po voľbách v roku 2010 nahradil Peter Lednár, ktorý však vo funkcii vydržal iba jedno obdobie a na najvyššiu pozíciu v meste sa opäť vrátila Serafína Ostrihoňová. Opustiť ju však musela po tom, ako ju Krajský súd v Nitre v roku 2015 potrestal dvojročnou podmienkou za podvod s pozemkami pod priemyselným parkom.

S primátorskou stoličkou prišla aj o mandát krajského poslanca. „Bola som potrestaná za niečo, čo som nespáchala. Výstavbou priemyselného parku som urobila dobre Zlatomoravčanom, veď v rozsudku sa okrem iného píše, že som obohatila mesto. Niekomu som zrejme prekazila jeho plány, a tak sa postaral o to, že ma ťahali po súdoch a odsúdili. Obyčajným ľuďom sa však môžem smelo pozrieť do očí, pretože moje svedomie je čisté,“ tvrdí exprimátorka Serafína Ostrihoňová.

Dnes si užíva dôchodok a na návrat do politiky nepomýšľa. „Mám radosť z každého dňa, do ktorého sa zobudím. Teším sa aj z nášho dvojročného psíka, z prechádzok a zo zberu húb. Konečne mám čas na záhradku, kde sme vysadili nové stromčeky,“ prezradila. S manželom stále býva v dome, ktorý si pred rokmi postavili v Zlatých Moravciach. Občas si spomenie na časy, keď pred Úradom vlády držala hladovku za výstavbu R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami.

Za to ju mnohí uznávali. „S láskou spomínam na to obdobie. Najmä vtedy, keď ma v meste oslovia neznámi ľudia a ďakujú za to, že som bojovala za Zlaté Moravce,“ vraví Ostrihoňová. Stále však sleduje dianie na radnici a v meste. „Nový primátor podľa mňa nadväzuje na to, čo som robila ja a čo som urobiť chcela. Má šťastie v tom, že teraz má zvolených dobrých poslancov a isté moje kroky mu tiež zjednodušili jeho komunikáciu s nimi,“ pridáva exprimátorka.

A čo plánuje Serafína Ostrihoňová robiť v najbližšej budúcnosti? „Chcem sa venovať najmä manželovi, ktorého som si počas mojej politickej kariéry veľmi neužila, ale aj ostatnej rodine a vnúčikovi,“ tvrdí. Takže s ambíciami je koniec. „Do žiadnej politiky sa už nechystám, u nás sa dokonca už viac ako pol roka nepozerá televízor, takže vôbec nesledujem politické dianie,“ hovorí.

Aj v druhom spore sa cíti nevinná Ostrihoňovú po treste z roku 2015 súdia ešte za jeden skutok. Týka sa nevymenovania hlavného kontrolóra a zneužitia právomocí verejného činiteľa. „Uznesenie o jeho voľbe som nikdy nedala vypracovať. Urobili to osoby za to zodpovedné na základe údajnej zápisnice. Poslanci uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra neschválili, čo sa zistilo aj pri vyšetrovaní,“ vysvetľuje exprimátorka.

Mala by sa exprimátorka vrátiť do úradu?

Túto otázku sme položili obyvateľom Zl. Moraviec.

Eva (55), úradníčka

„Nesúhlasila som s jej krokmi a správaním, keď bola v čele mesta, takže jej návrat by som neprivítala. Na taký post určite nepatrí.“

Soňa (28), na materskej

„Nie som za to, aby sa exprimátorka vrátila do funkcie, pretože podľa mňa tu toho najmä pre mladých veľa neurobila.“

Marián (44), robotník

„Myslím si, že na primátorský post by sa už nemala vracať, lebo výraznejšiu stopu za sebou nezanechala. Nech sa ukážu druhí.“