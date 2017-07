Chceli prikrmovať diviaky: Prišiel však niekto iný, zábery z fotopasce všetkých posadili na zadok

Kukurica mizla ako na bežiacom páse a poľovníci sa tešili, že diviaky si zvykli na nové miesto. Keď chceli skontrolovať koľko diviakov chodí na kukuricu, uvideli dva dospelé medvede a tri mláďatká.

„Päť medveďov vytlačilo odtiaľto inú divú zver. Objavili sa tu aj večer okolo desiatej a aj ráno pred piatou. Zjavne si to užívajú a jeden medveď sa dokonca vyvalil spokojne na chrbát,“ hovoria poľovníci.

Poľovníci s ú presvedčení, že kým sa prikrmuje kukuricou, medvede ďalej smerom do dediny nepôjdu, no ak by nemali čo žrať, je možné, že by začali hľadať potravu aj inde.

