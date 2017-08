Otrasná nehoda cyklistov (34,37) pri Senci: Vodička ich zmietla z cesty a musia bojovať o život!

Podľa jej slov 34-ročná vodička vozidla značky Škoda Octavia pri miestnych potravinách vošla do križovatky, pričom sa pravdepodobne zle zaradila do jazdných pruhov a v križovatke prešla do protismeru. "Tu došlo k zrážke s dvoma cyklistami z Trnavy, ktorí išli od Sládkovičova smerom na Senec. Muži vo veku 34 a 37 rokov utrpeli vážne zranenia, previezli ich do bratislavskej nemocnice," povedala Linkešová.

"Polícia u vodičky a jedného z cyklistov alkohol nezistila, okolnosti nehody naďalej vyšetruje," dodala hovorkyňa.

