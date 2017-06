Soňa s chorým synom majú na mesiac 70 eur: O liečení pre Daniela môžem len snívať

Invalidný dôchodok chorého Daniela je 327 eur a Soňa dostáva opatrovateľský príspevok 140 eur. Keď zaplatí byt, ďalšie nevyhnutné poplatky, špeciálnu diétu a lieky pre syna, ostane im na celý mesiac sotva 70 eur. S oblečením jej občas pomôže staršia sestra Renáta. So všetkým ostatným si musí Soňa poradiť sama.

Čítajte viac Rodičia sú po 36 rokoch opatery v koncoch: Nevládnu dcérku už nevládzeme dvíhať

Daniel nie je len autista, ale má aj ďalšie diagnózy – tuberóznu sklerózu, epilepsiu, tumory na mozgu či cysty na obličkách. Aj keď je to kus chlapa, mentálne je na úrovni trojročného chlapca. K tomu striedanie nálad ako aprílové počasie – od nespútanej radosti cez depresie až po stavy agresivity. Keď Daniel zaregistroval, že máme fotoaparát, výskal od radosti a poskakoval ako malé dieťa.

„Danko miluje fotografovanie,“ vysvetlila mama Soňa. Medzi jeho obľúbené zábavky patrí kreslenie aj hra s gumovými loptičkami, ktoré odskakujú od zeme a on ich chytá úplne automaticky, bez toho, aby ich sledoval očami. Soňa priznáva, že najťažšie pre ňu je to, že nemá šancu vidieť do synovho vnútorného sveta.

„Nedokázať pomôcť vlastnému dieťaťu je hrozné. Najmä keď Danka prepadne depresia alebo je agresívny. Keď má dohryzené ruky a ja sa sama seba pýtam prečo,“ hovorí smutne. Finančná núdza zúžila svet Sone a jej postihnutého syna medzi steny bytu v paneláku na okraji Myjavy. Dvojizbový mestský byt je útulný, všade čisto, Soňa si zrenovovala starší kuchynský nábytok.

Jej veľkou túžbou je delfinoterapia pre Daniela v prímorskom meste Odesa na Ukrajine. „Rodiny autistov túto liečbu veľmi dobre poznajú a pochvaľujú si ju. Delfín si dieťa najprv ,zoskenuje‘, spraví si ,diagnostiku‘ a potom využíva ultrazvuk na zlepšenie funkcií mozgu. Myslím si, že by to Dankovi zlepšilo najmä komunikáciu,“ dúfa starostlivá mama.

Tento sen je však pre ňu nedostupný. Ušetriť okolo 2 300 eur na delfinoterapiu je pre ňu nemožné. Pritom takmer 2 500 jej dlhuje exmanžel na výživnom na Daniela. Súd vydal trestný rozkaz na zaplatenie dlhu, no Soňa sa aj tak bojí, že peniaze tak skoro neuvidí.