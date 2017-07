Neuveriteľný úspech Davida Svobodu (15): Prvýkrát na Svetovom pohári a hneď dve víťazstvá!

„Konkurencia bola ťažká, teším ma, že sa mi darilo,“ zhodnotil skromne David, pre ktorého bol Svetový pohár prvým medzinárodným pretekom. So závodným dronom začal pred rokom. „Základom je tréning a schopnosť zbaviť sa stresu a sústrediť sa,“ prezradil tajomstvo úspechu. Ako doplnil, víťazný dron si postavil sám, jeho cena je okolo 30 tisíc českých korún, čo je približne 1 150 eur. „Boli tu aj rýchlejší piloti, ale David dokáže lietať vyrovnané kolá. To je to, čím vyhráva. Vyštartoval ako posledný, ale v priebehu dvoch kôl sa prepracoval na prvé miesto a bezpečne doletel do cieľa. K lietaniu má veľmi zodpovedný prístup,“ zhodnotil víťazov otec Jiří (56), bývalý automobilový pretekár.

Súťažné drony lietali rýchlosťou okolo 100 kilometrov za hodinu, zvládnu však aj 170-tku. Zrýchlenie z nuly na 100 kilometrov dajú za necelú sekundu, čím konkurujú závodným formulám. Hmotnosť stroja je asi pol kilogramu. Pretekalo sa na presnosť a čas na vopred vytýčenej trati. Rozhodcovia hodnotili výkon pilotov podľa toho, koľko okruhov zvládli za časový limit 2 minúty bez toho, aby došlo ku kolízii alebo havárii, o ktoré pri veľkých rýchlostiach a prudkých obratov nebola núdza.

Každý dron mal namontovanú kameru, analógový obraz z letu prenášala vysielačka do špeciálnych okuliarov, ktoré mali na každé oko malý monitor. Súťažiaci pri letoch sedeli pohodlne na stoličkách na zemi a svoje stroje sústredene pilotovali páčkami na diaľkovom ovládaní. „Keď let vidíme v okuliaroch, máme pocit, ako by sme sedeli v kokpitoch dronov. Je to úžasný adrenalín,“ zhodujú sa piloti.

Trenčín bol siedmou zastávkou v 15-kolovom Svetovom pohári v pretekoch dronov. Majstrovské umenie pilotov si mohli diváci vychutnať aj na veľkoplošnej obrazovke, kde sa premietal priamy prenos z kamier dronov.