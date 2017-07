Majiteľ zastrelenej sučky Asty tvrdí: Policajti si neurobili riadne prácu!

Incident sa odohral v piatok okolo ôsmej ráno. To, ako sa mal v skutočnosti stať, jeho hlavný aktér dôveryhodne nevysvetlil.

Strieľajúci Ján J., ktorý je nielen bývalým vysokopostaveným policajtom v nitrianskom kraji, ale najmä predsedom poľovníckeho združenia Čelár Hostie-Jedľové Kostoľany, síce prišiel s istou verziou, no odrazu ich bolo viac „Teraz sú mladé srnky, pričom tento pes lovil, pytliačil. A bol s ním aj druhý,“ povedal Ján pre denník Plus JEDEN DEŇ a zároveň poznamenal: „Bolo to hlboko v našom revíri, boli bez sprievodu. Išiel som si zobrať pušku. Psy som najskôr okríkol, tento sa pustil po mne, lebo si chcel brániť korisť."

Pre televíziu však hovoril, že psy trhali mačku v revíri.

Očitý svedok videl incident inak

Očitá svedkyňa nám dramatickú situáciu opísala inak. „Sedela som na verande domu, keď som videla prichádzať auto. Šlo z miest, kde má Ján dom. Psy behali po lúke. Odrazu som počula výstrel z tých miest, kde som videla psov i to auto. Po ňom sa vozidlo prakticky ihneď pohlo,“ opísala incident Alena (60). Videla ho jediná, no polícia ju ako svedka nevypočula. „Tie psy určite nikoho nenapádali,“ dodala.

To, že obaja psi neboli na lúke bez dozoru, nám potvrdil aj muž, ktorý s nimi bol. „Boli sme na prechádzke a mal som ich pustených, aby sa vybehali. Obaja mali obojky. A navyše, ten človek, čo po nich strieľal, ich dobre pozná. Keby som tam nebol, zrejme by zastreli aj toho druhého,“ hnevá sa Ján (59). Strelec mu mal po incidente povedať: „Ten pes ma napadol, tak som ho zaj.ebal!“

Strieľalo sa v obytnej zóne

Incident je o to závažnejší, že k streľbe došlo iba pár stoviek metrov od obydlí. „Najbližšia stavba je odtiaľ 80 metrov a dom, kde žije rodina s deťmi, je vzdialená 133 m. A čo keby sa práve v tom čase niekde obďaleč tie deti hrali? To, že strieľal v takejto zóne je vrcholom jeho arogancie a ignorovania zákonov,“ hneval sa Roman (47), majiteľ zastrelenej Asty. Tá po streľbe ešte asi 2 hodiny žila, no zachrániť sa ju nepodarilo ani zverolekárovi.

„Za to, že sa úplne evidentne strieľalo v obytnej zóne, sa mi celá vec javí ak trestný čin všeobecného ohrozenia. Bude to ale na orgánoch činných v trestnom konaní ako ju posúdia. Ide tu však aj o prečin poškodzovania cudzej veci, ak psa, ešte podľa platného zákona, považujeme za vec,“ uviedol Miroslav Šándrik, právny zástupca, na ktorého sa obrátil majiteľ psa. Ten na Jána J. podal trestné oznámenie.

Výčitky polícii

Majiteľ psa a jeho rodina majú ťažké srdce aj na policajtov, ktorí incident riešili. „Prečo nedali Jánovi fúkať priamo na mieste? Prečo na lúke nehľadali strhnuté zviera, či už laň alebo mačku, o ktorej on hovoril? ​Veď psy nemali krvavé papule," upozorňujú.

Majú však aj ďalšie výhrady voči zasahujúcim policajtom. "Prečo nezaistili knihu návštev poľovného revíru, či v nej bol Ján zapísaný keď tam šiel so zbraňou? Prečo nebol riadne označený reflexnými prvkami, ak sa pohyboval v poľovnom revíri a strieľal? Prečo nezavolali poľovnú stráž, keď zastrelil psa, ktorý nebol poľovnou zverou? Nič z toho sa neudialo, policajt mi povedal, že on to berie na vedomie,“ hneval sa brat majiteľa psa Roman (35).

Incident skončí na súde?

Streľbu bude musieť vyšetriť nielen polícia, ale incidentom sa bude zaoberať aj súd, pretože majiteľ Asty podal na Jána trestné oznámenie. „V tých miestach, kde mali psi údajne strhnúť poľovnú zver, už žiadna nie je, a tobôž nie srnčia. Ak mali trhať mačku, ako to ten pán na takmer pol kilometra videl? A tiež, prečo použil zlé strelivo, ktoré je na bažantov a nie na väčšiu zver. A keď už hovorí, že mal na psa strieľať spredu, prečo ten mal broky tak, akoby ho trafil zboku? Niečo tu poriadne smrdí a ja chcem, aby za to, čo spravil pykal,“ dodal na záver majiteľ psa, ktorý je zároveň i predajcom streliva.

Policajti prípad vyšetrujú. "Polícia prijala k veci dve oznámenia. V jednom prípade ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu, za to, že poľovníkovi po incidente nadávali, a v druhom ako podozrenie z trestného činu ohovárania za vyjadrenia, ktoré boli o ňom uverejnené na sociálnej sieti. Obe podal poľovník, voči ktorému sa zatiaľ nevedie žiadne stíhanie," uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

K prípadu a kritike majiteľa psa sa snažíme získať vyjadrenie poľovníka Jána aj polície.