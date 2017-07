Hororová nehoda včelárov: Plný autobus sa šmýkal po mokrej ceste do priekopy a nemohol zastaviť

Nehoda sa stala okolo pol deviatej ráno. „Každý rok v tomto období robíme zájazdy so včelárskou tematikou. Teraz sme chceli ísť k včelárovi, ktorý v Smoleniciach vyrába medovinu,“ smutne si vydýchol vedúci zájazdu Milan Janco (56), ktorý je aj predsedom včelárov v okrese Púchov. Haváriu, ktorá sa akoby zázrakom zaobišla bez ľudských životov, zrejme spôsobila nielen mokrá vozovka, ale aj vodič osobného auta, ktorý odbočoval do dediny.

„Cesta bola mokrá a šmykľavá, pretože predtým pršalo. Pred nami išlo nejaké osobné auto, ktorého vodič dal neskoro znamenie, že chce odbočiť doľava. Keď to náš šofér zbadal, začal brzdiť, no na klzkej ceste dostal šmyk a začalo ho krútiť vpravo, smerom do priekopy. Vrazili sme do nej a vzápätí sa autobus prevrátil. Cesta bola ako šmýkačka, čo sme zistili hneď, ako sme vyšli z autobusu,“ opísal chvíle hrôzy Milan Janco.

„Náš vodič nešiel rýchlo, čo bolo šťastím, lebo prevrátené vozidlo sa šmýkalo ešte asi päť metrov,“ s hrôzou pridáva predseda včelárov z Púchova. Šokujúce je, že vodič auta, ktoré odbočovalo doľava a podľa Janca neskoro vyhodil smerovku, si ani nevšimol, čo sa za ním deje a odišiel preč.

„Sedel som vpredu. Po nehode sme spolu s vodičom vykopli predné sklo a ľudí dostávali von. Našťastie bol s nami aj včelár, ktorý je záchranárom a ako prvý sa ujal zranených. O chvíľu dorazili aj profesionálni záchranári,“ doplnil šéf púchovských včelárov. V autobuse po nehode vznikla panika, tú sa však záchranárom a hasičom podarilo zvládnuť a tých, čo utrpeli najzávažnejšie zranenia, ihneď prevážali do okolitých nemocníc.

„Piati mali ťažké, siedmi stredne ťažké a sedemnásť ľudí ľahké zranenia,“ prezradil hovorca záchranárov Boris Chmel. Desať cestujúcich skončilo v trnavskej nemocnici, štyroch umiestnili na traumatologickom oddelení a troch na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ich stav bol však stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Piati zranení boli umiestnení do piešťanskej nemocnice, z nich bol jeden ťažko a štyria ľahko zranení.

Havária v číslach 52 včelárov a ich rodinných príslušníkov sedelo v autobuse

včelárov a ich rodinných príslušníkov sedelo v autobuse 29 ťažšie a ľahšie zranených ľudí museli ošetriť v nemocniciach

ťažšie a ľahšie zranených ľudí museli ošetriť v nemocniciach 5 metrov sa prevrátené vozidlo šmýkalo po úzkej a mokrej ceste Ako si zvýšite bezpečnosť v autobuse Základným pravidlom je zapnúť si bezpečnostný pás.

Najbezpečnejšie miesta sú v stredu pri uličke (ak sedíte pri okne, ohrozuje vás roztrieštené sklo. Na týchto sedadlách je aj väčšie riziko zakliesnenia, kým z miesta pri uličke sa dá uniknúť).

Neodporúča sa sedieť ani pri zadných dverách, pri toalete či pri tyčiach. Pevné prekážky mimo sedadiel totiž predstavujú riziko.

Bezpečné sedadlo však neexistuje. Záleží na samotnej havárii. Pri čelnej zrážke sú na tom najhoršie cestujúci vpredu za vodičom, pri bočnom tí, čo sú na boku a pri náraze zozadu cestujúci sediaci vzadu.

Tragické nehody slovenských autobusov

September 2007

Autobus plný cestujúcich folkloristov sa blízko Hriňovej zrútil do hlbokej rokliny, kde zostal zakliesnený. Tragédia pred desiatimi rokmi si vyžiadala 4 mŕtvych a 31 zranených.

September 2008

Autobus s prevažne košickými dovolenkármi na diaľnici medzi Záhrebom a Splitom vyletel z cesty a v plnej rýchlosti narazil do mostnej podpery. Zahynulo 16 ľudí, 19 bolo zranených.

Jún 2014

Tragickú nehodu autobusu na diaľnici za Piešťanmi smerom na Hlohovec neprežili 4 mladé dievčatá, ktoré študovali na trnavskom športovom gymnázi. Dievčatá sa vracali z exkurzie.

Jún 2016

Na diaľnici Belehrad – Niš sa prevrátil autobus a pasažieri zostali pod ním uväznení. Nehoda si vyžiadala životy 5 ľudí, 26 osôb bolo zranených.