Celebrity bez nánosu mejkapu: Tak toto sa len tak ľahko nevidí!

Poznáme ich ako dokonale krásne, vymódené a bez jedinej chybičky. Lenže aj ony sú len ženy z mäsa a kostí, ktoré keď nemusia, nenanesú si na tvár ani len maskaru. I keď bez vrstvy mejkapu a iných skrášlení pôsobia inak, nemajú problém sa medzi bežnými ľuďmi pohybovať, akoby boli jedny z nich.

Hlavne prirodzene

Speváčka Jennifer Lopez (47), modelka Heidi Klum (44) či Halle Berry (50) žiaria vždy na červených kobercoch, no aj v bežný deň určite nie sú na zahodenie. Síce bez nánosu líčidiel pôsobia inak, no rozhodne nie sú škaredé. Preto ak si myslíte, že na ulicu nesmiete vybehnúť bez skrášlení, mýlite sa. Keď si to môžu dovoliť tieto známe dámy, môžete aj vy!

Pozrite si našu galériu ako vyzerajú celebrity v naturálnom prevedení!

