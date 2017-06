Herečka Zuzana Haasová: Doma má lietajúceho psíka. Čo to preboha chová?!

Pred viac ako dvomi rokmi prepadla Zuzana sokoliarskej vášni a zaobstarala si sovu – plamienku driemavú. „Musela som absolvovať ročnú prax na lesníckej škole v Banskej Štiavnici. Na konci som mala záverečnú skúšku, ktorá pozostávala z troch častí, a potom som dostala diplom. Dnes je zo mňa sokoliarka,“ smeje sa Zuzana, ktorá chová v záhrade okrem psa Oliho malého operenca – sovu Šumienku.

Sova nad hlavou

Na to, že Šumienka sa zmestí do dvoch dlaní, má v záhrade u známej herečky a speváčky doslova kráľovstvo. „Môj manžel jej postavil voliéru, kde má svoju búdku a neďaleko ďalšiu, lebo sa môže voľne pohybovať. Šumienka je poslušná a môže si lietať kade-tade, pretože vždy za mnou priletí. Môžem sa prechádzať po ulici, ona ma zhora sleduje a lieta za mnou. Je to taký lietajúci psík,“ teší sa Zuzana, ktorá si malú sovičku zaobstarala od sokoliara a stará sa o ňu ako o člena rodiny.

Potrebuje ochranu

„Ide o vysokochránený druh dravca, konkrétne skupiny A, a vo voľnej prírode je pred vyhynutím. Chcem ju ochraňovať, no už teraz viem, že si čoskoro zadovážim ďalšieho dravca. Uvidím čo to bude,“ prekvapuje líderka The Susie Haas Band, ktorá by vďaka diplomu mohla chovať hoci aj orla. Pravdepodobne si však vyberie ďalšiu sovu.

A čo na tieto jej výmysly hovorí manžel a dcéra Romanka? „Romanka sa teší a manžel len so smiechom nado mnou krúti hlavou!“ Zuzana má to šťastie, že má veľmi tolerantnú polovičku a vôbec mu neprekáža, že v mrazničke im „trónia“ malé myšky, ktorými kŕmia Šumienku.