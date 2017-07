FOTO: Agáta sa zase bozkávala s iným, Holubová pila a Bohdalka prišla s dvoma mužmi! Čím ešte šokovali Vary?

Jiří Bartoška vo Varoch vybudoval festival porovnateľný s Cannes a Benátkami. Čo sa na ňom dialo tento rok?



Aj film má Gotta

Začneme filmami. Svěrákovci priviezli jeden z najočakávanejších filmov tohto roku – „Po strništi bos“. Je to príbeh o detstve Zdeňka Svěráka, ktoré už čiastočne poznáme vďaka Obecnej škole.

Hřebejkova delegácia zas prezradila, čo nás čaká v ďalších dieloch trilógie Záhradníctvo, ktorej prvú časť sme už videli. A celý festival vyhral film s Karlom Rodenom, ktorý je už Karlom Gottom filmového sveta. Čo nakrúti, to v Česku povinne dostane cenu.

Ocenený sex

No my môžeme byť pyšní na to, že slovenský film Čiara získal cenu za réžiu. Zuzana Fialová a Tomáš Maštalír už dopredu avizovali, že to bolo veľmi erotické nakrúcanie a že si užili. No slovenský sex oslovil aj festivalovú porotu.

Nám je však jasné, že vás, čo ste vo Varoch neboli a nemali šancu vidieť filmy, zaujímajú viac herecké hviezdy, čo sem prišli. V luxusných róbach, ale aj momentky z kolonády. Niečo ste už videli v našej rubrike Kráčajú s módou a tu sú ďalšie snímky.

