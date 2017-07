FOTO: Manželia do vrecka. Ktorým slávnym mužom neprekáža, že sa na nich partnerka díva zvrchu?

Najvyššiu ženu českého showbiznisu má Jan Kraus. A vôbec si nesťažuje. Naopak, výškový rozdiel je pre neho obľúbeným zdrojom vtipov v relácii Uvoľnite sa.

Podobne je na tom aj Michal David. Jeho pani síce nie je až taká vysoká ako Krausova Ivanka, hudobník má však výrazne „pod mieru“. Nič to však nemení na fakte, že má krásne manželstvo. A ktorí ďalší páni sa neboja vysokých krások?

Kráska a trpaslík

Na snímke to fakt vyzerá, že slávny spevák Rod Stewart je trpaslík, no nie je to tak. Meria 178 centimetrov, čo je priemerná mužská výška. Lenže keď si jeho stoosemdesiatpäťcentimetrová žena Penny Lancaster vezme štekle, jej náskok sa podstatne zväčší. Zdá sa, že to ani jednému neprekáža.

Rovnako charizmatický Sean Penn sa výškového rozdielu nebojí. Ten snáď ani nemal malú ženu. Teda, možno Madonnu. Potom sa však už zaujímal iba o modelky, alebo poriadne vysoké herečky.

Funguje to aj opačne

Muža, ktorému by sa mohla dívať z očí do očí nemala nikdy ani Nicole Kidmanová. Ani jej súčasný manžel síce nie je najvyšší, no najkurióznejší párik vytvorili s Tomom Cruisom. Podobne ako v Čechách Táňa Vilhelmová a Vojta Dyk. Tí to však majú naopak a ženou do vrecka je Táňa. No klape im to tak, že iné dvojice môžu závidieť.

