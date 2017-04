Herec Juraj Šoko Tabaček: Investoval do nových zubov!

Čoraz častejšie sa objavuje v relácii Inkognito, zasadol na porotcovské kreslo v šou Tvoja tvár znie povedome a je aj postavičkou v Hornej Dolnej. Herecká práca si vyžaduje i tip-top výzor, ktorý sa rozhodol Šoko bez kompromisu riešiť. Veľkou zmenou prechádzajú jeho zuby. „Genetika ku mne nebola v tomto smere láskavá a je pravda, že zuby mi postupne odchádzali a samovoľne sa krivili. Rozhodol som sa to riešiť, no ide o dlhodobý proces. Určite však nepatrím k mužom, ktorí musia byť ,krásnozubí‘, a o žiadny americký úsmev mi nejde,“ otvorene hovorí vždy optimisticky naladený herec, ktorý túži len po jednom. Mať zdravé zuby, ktoré budú vyzerať dobre.

Hodiny u zubára

Jeho stomatologický problém je beh na dlhé lakte, no prvé výsledky už vidno. Juraj má po návšteve odborníka krajší úsmev a jedna viditeľná diera v hornom rade je už zaplnená. „So zubárom Martinom Tomkom to riešime už vyše pol roka. Vo finále mi nasadí tri nové implantáty, no teraz som vo fáze hojenia a nedá sa to urýchliť. Rany sa mi vo všeobecnosti hoja dlhšie. No tú jednu viditeľnú medzeru mám dočasne vyriešenú vyberateľnou protézou, ktorú časom nahradí spomínaný implantát,“ otvorene hovorí herec, ktorý sa netají ani s tým, že úprava jeho úsmevu bude aj finančne náročná.

Vytrpel si

Návšteva zubára je pre mnohých ľudí nočnou morou, no toto nie je Šokov prípad. So svojím problémom sa pasuje ako pravý chlap a stomatologickej ambulancii sa vôbec nevyhýba. Neurobil to ani vtedy, keď mu doktor Tomko musel vytrhnúť nejaké zuby. „Mne moje krivé zuby neprekážajú. V minulosti som premýšľal aj nad strojčekom, no rozmyslel som si to. Teraz je dôležitejšie, aby som ich mal všetky zdravé a moje pauzy v ústach boli vyplnené,“ smeje sa rodený Žilinčan, ktorý v Hornej Dolnej stvárňuje vždy pripitého Tunela.