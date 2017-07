Herec Ľubomír Paulovič porozprával o svoje ťažko chorej dcére. Ako vníma jej opatrovanie?

Herca nedávno potrápili vážne zdravotné problémy, musel náhle zrušiť pár predstavení. Teraz s odstupom času priznal, že to s prácou naozaj preháňal. Pracovné nasadenie sa spojilo s pľúcnou chorobou a oslabilo mu aj srdce. V tom okamihu pochopil, že by mal zmeniť svoj životný štýl a základné priority. Motiváciou mu je kolegyňa Mária Kráľovičová (90), ktorú pri oslave jej narodenín v SND vyniesol v náručí na javisko a vyznal jej priateľskú lásku.

Po oficiálnej časti sa nám mimo kamier priznal, že sa chce riadiť jej heslom. „Marína ho raz citovala v jednej inscenácii: Len jeden, len jeden, len jeden, lebo život je len jeden. Toto je skvelé motto. Hovorí o tom, že by sme mali žiť a správať sa s vedomím, že ďalšiu šancu na opravu chýb už nebudeme mať,“ vysvetlil nám Paulovič zamyslene. Iba nedávno sa vraj naučil, čo je skutočná zdravá pokora, s ktorou sa žije oveľa ľahšie.

Dobíja ho energiou

Herec je už síce opäť v pracovnom kolobehu, ale hovorí, že s mierou. „S Jurajom Kukurom pracujeme na televíznom seriáli Inšpektor Max. Stále mám pocit, že času je málo.“ Herec narážal hlavne na to, že veľa energie a času venuje dcére z druhého manželstva Dominike, ktorá má mozgovú obrnu a je na invalidnom vozíku. Bez nej si však nevie predstaviť ani deň: „Je môj dobíjač energie, vždy plná optimizmu a nikdy sa na nič nesťažuje.“

Zlý dedko?!

Herec má z prvého manželstva dve dcéry – Veroniku a Terezu, ktoré mu dopriali už niekoľko vnúčat. Ako starý otec sa ohodnotil netradične: „Ja som dedko už vyše štrnásť rokov. A nie som dobrým dedom! Pretože niekedy ich dosť zanedbávam, ale, žiaľ, dcéra Dominika ma potrebuje viac a musím sa o ňu starať. Ale zase pozor, myslím, že sa na to dá pozrieť aj tak, že som dobrý dedko, lebo ich nechám dýchať. Veď niektorí starí rodičia nedajú vnúčatám pokoj,“ konštatuje s úsmevom.

Vybúr sa!

Herec priznal aj to, že neznáša, ak rodičia alebo starkí deti rozmaznávajú. „Mňa nikdy nerozmaznávali. Vychovala ma ulica, dedina, polia, lúky a tak sa snažím aj ja pristupovať k svojim potomkom. Ak je vnučka v puberte, nech sa vybúri a bude dobre. Aj keď, samozrejme, všetko s mierou,“ hovorí. Herec dodáva, že aj keď je síce pokojná a trpezlivá povaha, ak sa vytočí, jeho krik stojí ozaj za to. Našťastie, na to vraj nemá často dôvod.

