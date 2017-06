Je dátum Adelinej svadby len NÁHODA? Presne pred 27 rokmi sa udialo niečo, čo ovplyvnilo jej život

Presne 10. júna 1990 začalo vysielať prvé súkromné rádio, v ktorom sa Adela Banášová, dnes už Vinczeová stala miláčikom celého Slovenska. Vysielanie, samozrejme ešte s inou moderátorskou zostavou, prebiehalo spočiatku iba pár hodín denne.

Adela strávila v tomto rádiu takmer pätnásť rokov, z toho sedem rokov sa denne prihovárala poslucháčom spolu so Sajfom v Rannej šou. V septembri 2013 si však povedala, že potrebuje oddych a tak žezlo prebrali Junior s Marcelom.

Detaily svadby: Takto si Adela Banášová a Viktor Vincze povedia ÁNO!

Práve oni jej teraz spolu so spevákom Martinom Madejom pripravili k svadbe niečo originálne. "Adela je naša a máme ju veľmi radi, zložili sme pre ňu špeciálny darček v špeciálnej zostave," napísali sa webovej stránke FUN rádia. Upravený hit All You Need is Love stojí za to a pohľad na vymódených pánov tiež.

Zrejme je to len náhoda, no v každom prípade sa s narodeninami FUN rádia bude oddnes bude spájať aj ostro sledovaná svadba jeho bývalej hviezdnej moderátorky. Adela Banášová si vzala Viktora Vinczeho v piatok v kostole vo Svätom Jure, dnes mali romantický obrad v Tomášove. Poriadna veselica bude trvať do rána.