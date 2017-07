Meky Žbirka prišiel len s manželkou. Svojich dvoch psychoterapeutov nechal doma

Včerajšou hviezdou na medzinárodnom filmovom festivale Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach bol Meky Žbirka s manželkou Katkou.

Keď Meky Žbirka pripevňoval na Moste slávy mosadznú tabuľku so svojím menom, všetci vyťahovali mobilné telefóny, aby si zvečnili tento moment. Spevák mal z ocenenia evidentne radosť, napokon, je naozaj trochu nezvyčajné, zatiaľ je jediným spevákom medzi hercami. Pred filmovou kamerou nie je úplne doma. Jeho hviezdna rola v muzikáli Neberte nám princeznú (1981), kde si zahral s Marikou Gombitovou, je nezabudnuteľná. „Keby som lovil v pamäti, možno som v nejakom filme prešiel zľava doprava, ale toto bol základný film, v ktorom som hral. Nebolo to pre mňa až také ťažké, pretože moju rolu vlastne hrali dvaja – ja a môj sveter. Dostal som krásny sveter a celý čas som v ňom chodil, neviem, či je tam aj nejaký záber bez toho svetra,“ zavtipkoval si Meky. „Zvykol som si už na to, že som spevák. A teraz si budem musieť zvyknúť, že som popredný slovenský herec,“ dodal ešte s úsmevom.

Má rád psy

Meky sa s manželkou zdržal v Tepliciach iba jednu noc. Ubytoval sa v štvorhviezdičkovom hoteli v klasickej dvojlôžkovej izbe s balkónom, bez žiadnych špeciálnych požiadaviek. Tentokrát však neprišiel so svojimi dvoma štvornohými miláčikmi, ktorí mu inak často robia spoločnosť na cestách. Pre Mekyho sú výbornými dobíjačmi energie a ako pre každého človeka, aj pre neho, majú priam kanisterapeutický účinok - psy liečia telo aj dušu.

Meky na sociálnej sieti často uverejňuje ich fotografie, z ktorých cítiť, že ich má naozaj rád. Spevák aj minulý rok v nočnej šou rádia Europa 2 priznal, že sa občas cíti na dne a trpí depresiami, ktoré má ale pod kontrolou: "Snažím sa byť šťastný ale keď sa chcete radovať, musíte byť predtým smutný. Inak to nerozoznáte," povedal. Mimochodom, Meky podporuje aktivity ľudí, ktorí sa starajú o psy a má rád aj zvieratá všeobecne.

Pozval Filipovú

Zaneprázdnený spevák dnes z Trenčianskych Teplíc odcestoval za ďalšími povinnosťami, ktorých má vyše hlavy. V plnom prúde je napríklad príprava VIanočného Symphonic Tour 2017. Šou budú môcť vidieť diváci v Bratislave, Brne, Plzni a Pardubiciach. Prezradil, že medzi hosťami bude Lenka Filipová. Na jednom pódiu sa stretnú prvýkrát. Oboch interpretov zradilo zdravie. Spevák prekonal ťažký zápal pľúc koncom minulého roka a doliečoval sa ešte vo februári, no a speváčka na facebooku vysvetľovala fanúšikom, že jej vážne zlyhala imunita, no už má za sebou liečenie a chystá sa na ďalšiu sezónu.

Príde Pauhfová

Dnes sa budú na filmovom festivale tešiť zasa fanúšikovia herečky Táni Pauhofovej (33), ktorá si ako historicky najmladšia herečka prevezme cenu Umelcova misia. Pred ňou získali ocenenie Zdena Studenková a francúzska herečka Chiara Mastroianni.

Park Film Fest pokračuje až do pondelka, 26.6. júna.