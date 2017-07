Nahnevaná Monika Beňová sa chce súdiť. Čo ju tak rozzúrilo?

V posledných dňoch opäť vzbudila emócie stará rana na životnom prostredí, ktorou je pozostatok po bývalej „dimitrovke“. Odpad z obrovskej chemickej fabriky sa ukladal do zeme v sudoch od roku 1966 do roku 1979. Fabrika dostala povolenie na skládku, vtedy však nikoho netrápilo, čo bude o pár desiatok rokov. A tak sa nemyslelo na žiadne zabezpečenie proti presakovaniu jedovatých látok do pôdy. Takmer v piatich hektároch pôdy na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov je zakopaných a zeminou prikrytých asi deväťdesiattisíc kubických metrov odpadu, ktorý už roky kontaminuje podzemné vody a pôdu. Ľudia tu však stále žijú a dokonca si stavajú nové domy a realitné kancelárie stále ponúkajú na predaj záhradky v týchto mestských častiach...

Presakujúce jedy sa pomaly šíria smerom k našej najväčšej zásobárni pitnej vody, minister životného prostredia Lászó Sólymos však pred pár dňami upokojoval, že Žitný ostrov nie je ohrozený. Zatiaľ. Stále je však ohrozené zdravie ľudí z Vrakune, Ružinova a Podunajských Biskupíc a opatrní by mali byť, čo sa týka studní, aj ďalšie obce. Jedovatý kokteil asi štyristoštyridsať chemikálií je natoľko nebezpečný, že ministerstvo opäť poslalo dotknutým mestským častiam list a požiadalo ich, aby upozornili ľudí.

Na území takzvaného kontaminačného mraku treba zabudnúť na používanie vody zo studní. Podľa RNDr. Vlasty Jánovej sa nehodí na nijaké používanie – rozhodne nie na pitie, umývanie, kúpanie a polievanie. Zeleninový šalát vypestovaný na tejto pôde a zalievaný vodou zo studne je, jemne povedané, nezdravý. „Vypočítali sa aj riziká pre kontakt s kontaminovanou zeminou a jej prípadné prehltnutie, ktoré je nebezpečné najmä pre deti,“ uvádza odborníčka.

Nedostala list

V mestskej časti Vrakuňa žije aj europoslankyňa Monika Beňová (48). Situácia jej opäť zdvihla hladinu adrenalín: „Najhoršie je, že som sa roky snažila pestovať si vlastnú zeleninu a teraz sa dozviem, že som si pestovala v záhrade jed?! Je to katastrofa aj pre mladé rodiny, ktoré si tam postavili domy na záhradkárskych pozemkoch a ich deti sa hrajú na dvore. Môžu si vložiť niečo do úst... Aj môj syn sa hrával v záhrade, aj on mohol niečo absorbovať!“

Monika Beňová hovorí, že ani raz si nenašla v schránke informácie o tom, že by nemala polievať vodou zo studne alebo že by jej hrozilo nejaké nebezpečenstvo. Hovorca Vrakune nám povedal, že problém medializovali veľakrát, prebiehali rôzne diskusie, okrúhle stoly ľudí aj s vodármi a inými štátnymi úradníkmi, protestovali pred ministerstvom, keď hlave rezortu ponúkali jablko umyté vodou zo studne blízko skládky. Navyše, zákaz používať vodu zo studne na polievanie platí už od roku 2002.

Chorá mama aj muž

Je možné, že o probléme naozaj nevedela? Teraz je to jedno. Pre dlhodobé neriešenie zlej situácie chce podať žalobu na štát. „Vo Vrakuni žije veľa rodín už veľmi dlho, napríklad aj tá moja, a majú vykopané studne, bežne sa vodou z nich polieva, pretože je to lacnejšie než z mestského vodovodu,“ povedala. „Kladiem si otázku, či vážne zdravotné problémy, ktoré sa objavili v našej rodine, či už to bola moja mamina, alebo bývalý manžel, neovplyvnila skládka. Nie som síce lekár, ale keď som si prečítala, čo všetko je v tej zemi, jednoznačne by som nevylúčila, že to spolu súvisí. Bolo by zaujímavé pozrieť sa na osudy ľudí, ktorí tam záhradkárčili, pestovali si šalát, reďkovku, petržlen, kaleráb. To sme robili všetci. A teraz zistíme, že voda je kontaminovaná?“

Mama Moniky Beňovej zomrela ako šesťdesiatročná na nádor na mozgu, exmanželovi Fedorovi Flašíkovi pred siedmimi rokmi odhalili neagresívnu formu rakovinu lymfatických uzlín.

Uspela by?

Nielen vrakunská skládka ohrozuje ľudí, environmentálnych záťaží je na Slovensku dosť. Napríklad v Ružomberku či vo Veľkej Ide sa ľudia dusia prachom a trpia astmou a inými chorobami. Môžu aj oni žalovať štát?

Podľa JUDr. Tomáša Husovského je to zložité: „Najprv treba stanoviť, kto a či vôbec je za znečistenie zodpovedný, či sa pri tom porušil zákon a kto by prípadne mal škodu uhradiť. Aj chorý človek musí preukázať, že jeho poškodené zdravie je v príčinnej súvislosti so znečistením. Znalci sú väčšinou obozretní a je ťažké tvrdiť to so stopercentnou istotou. Navyše, odškodnenie si treba uplatniť do istej lehoty, väčšinou do dvoch rokov.“ V prípade vrakunskej skládky by bolo napríklad ťažko dokázateľné, že rakovinu má na svedomí iba ona – na organizmus totiž za dvadsať-tridsať rokov vplývajú aj iné faktory. Nie všetci obyvatelia Vrakune dostali onkologické ochorenie...

„Napriek všetkému tu však máme ústavu, ktorá hovorí o práve človeka na zdravé životné prostredie. Právo nemôže byť len iluzórne, musí mať svoj obsah,“ doplňuje kolegu JUDr. Ivan Humeník. Bolo by zaujímavé sledovať takýto proces. Ktorých chorý Slovák sa ozve prvý?

