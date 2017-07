Netrúchli: Speváčka Leona Machálková prezradila, ako vníma smrť dlhoročného partnera Bořka Šípka

Pred pár týždňami oslávila polstoročnicu, ale na tento vek vôbec nevyzerá. Pritom posledné roky nemala práve šťastné. Musela sa vyrovnať s neverou a neskôr aj s úmrtím svojej veľkej lásky, s ktorým má syna.

Svetovo uznávaný architekt Bořek Šípek minulý rok podľahol rakovine pankreasu. Vtedy už netvorili pár. Rozišli sa o sedem rokov skôr, keď sa prevalilo, že Leone mladšej o osemnásť rokov zahýba s rovesníčkou. Speváčka, ktorá dlhé roky čakala, kým sa jej partner rozvedie s manželkou, stratila po tomto úlete trpezlivosť a vraj ho doslova vyhodila zo spoločného bytu. Architektov románik sa síce rýchlo skončil, ale s Leonou sa už k sebe nevrátili. Napriek tomu mali do poslednej chvíle výborný vzťah a speváčka ho navštevovala aj v nemocnici, kde napokon skonal.

Ťažko uveriť, že ste práve oslávili päťdesiatku. Čo robíte, že tak skvele vyzeráte?

Ďakujem za poklonu. Robím pre to to, že ďakujem rodičom, že mi dali skvelé gény. (Smiech.) Mám veľmi peknú mamičku a tatinko je takisto fešák. A ako dieťa ma viedol k tomu, aby som mala rada šport. Vyše pätnásť rokov bývam v Prahe 6, ktorá je úzko spojená s prírodou. Vybehnem do divokej Šárky, tam sa človek ocitne ako v inom svete. Pasú sa tam aj ovečky. Je to mestské bývanie v zeleni.

Ktoré športy vás bavia?

Pravidelne chodím cvičiť do špeciálneho fitka, hrám tenis, niekedy idem na jogu, rada si zaplávam. Striedam to, do ničoho sa nenútim.

A čo strava, dávate si pozor?

Som maškrtná, rada jem, ale v tomto veku sa už jedálnym lístkom zaoberám a riešim, kedy sacharidy, kedy bielkoviny a kedy škroby. Teraz som asi mesiac vegetariánkou. Vravím si, že skúsim, aké je prečistiť sa. Do päťdesiatky som pritom jedla mäso denne. Som milo prekvapená, že aj keď sa mi pri pomyslení na mäso zbiehajú chute, dokážem si ho odoprieť. Do budúcnosti sa budem snažiť naladiť to rozumne. Preč sú roky, keď som hovorila, že môžem zjesť všetko, na čo sa pozriem.

Záleží vám na tom, ako vyzeráte?

Od tela vyžadujem výkony, takže si rozhodne zaslúži stopercentnú kvalitu, všetko čerstvé.

Máte štrnásťročného syna, varíte doma často?

Pre syna nie sú najlepší darček bonbóny, ale kaviár. (Smiech.) Pred rokom si zamiloval hľuzovky, takže asi tak je to s ním… Je veľký gurmán, narodil sa v maškrtnej rodine. Jeho otec vedel vynikajúco variť, ja som sa takisto niečo priučila. Kuchyňa ma baví, syn sa má pri mne dobre. A dokáže to oceniť. Som šťastná, že aj týmto spôsobom mu môžem ponúkať svoju materinskú lásku. Je to puto, keď si rodina sadne k dobrému jedlu a užije si príjemný čas.

A čo z Artura bude? Architekt alebo spevák?

Dúfam, že slušný človek. Zatiaľ v ňom vidím džentlmenského nezbedníka. Je trochu exhibicionista – ide a oslovuje ľudí na ulici. Povie im niečo pekné, pochváli ich. Vravím si, že sa nestratí. Nie je plachý. Vždy mi záležalo, aby mal dobré vzdelanie, takže chodil do dobrých škôl. Je neuveriteľná úľava, že mu môžem dopriať dobré vzdelanie.

A vie teda, čomu sa chce venovať?

To je ťažká otázka. Úprimne si myslím, že skôr zúročí gény po otcovi. Jeho otec vedel dobre jazyky, bol architekt, bol bláznivý, kreatívny… Keď sa na Arturka dívam, vidím v ňom Bořka. Hovorí bonmoty, glosuje… Vravím si – to som už niekedy počula… Jeho otec bol cool, zabávač, umelec a Artur z neho toto všetko má. Má rád humanitné odbory, zároveň ho baví matematika. Nedávno sme boli štyri dni v Petrohrade, kde hodiny a hodiny chodil po pamiatkach a nie preto, lebo by predstieral záujem. Aj takto spoločne strávený čas mi ukazuje, že z neho vyrastie kultúrna bytosť. Mám z neho veľkú radosť.

Zrejme sa mu poriadne venujete...

Nechcem povedať, že to je moja zásluha. Vždy si hovorím, že som si porodila starú dušu. Vravela som si, to nie je možné, že je na chlapa taký empatický.

Asi je ťažké denne vidieť v synovi milovaného človeka, ktorého ste stratili…

Mala som na to už poriadne dlhý čas a uvedomila som si, že sa treba z toho viac tešiť, než vnímať tieseň. Nevravím síce, dosť bolo trúchlenia, ale život ide ďalej a všetci jedného dňa z tohto sveta odídeme. Treba sa nadýchnuť a mňa veľmi teší, že mám syna s Bořkom Šípkom, vidím v tom zmysel. Je to veľmi zvláštne.

A ako to zvláda váš syn?

Som rada, že Arturko nie je nešťastný a zdeptaný. My sa o otcovi rozprávame veľmi často, ale nie je to pre nás chmúrna chvíľka. Je to vo veselom štýle, pripomíname si radostné situácie, aby sme sa zasmiali. Bolo sa totiž na čom smiať, s jeho otcom sme prežili všeličo. Bol naozaj nevšedný, mal rád všetko nevšedné, extravagantné. (Smiech.) Syn je niečo, čo nás vždy bude spájať.

